Camila Cabello reacciona a la reunión de Fifth Harmony en la que estuvo ausente

Tras meses de especulaciones al respecto, finalmente se ha producido la reunión sobre el escenario de Fifth Harmony. Normani, Ally Brooke, Dinah Jane y Lauren Jauregui fueron las invitadas sorpresa del último show en Dallas que llevaron a cabo los Jonas Brothers en la gira de conmemoración que están desarrollando con JONAS20: Greetings From Your Hometown Tour.

Un momento que emocionó a los fans de ambas formaciones, que lo dieron todo con cada acorde de Work From Home, la canción del disco 7/27 que eligieron para tan deslumbrante regreso a las tarimas en el que no pasó desapercibida la ausencia de Camila Cabello, una de las integrantes más destacadas de la girl band.

Sin embargo, la autora de Havana ha querido mostrar su apoyo a sus excompañeras en su perfil de Instagram, comentando con cuatro corazones el vídeo de la reunión posteado en el perfil oficial de Fifth Harmony.

Un gesto de apoyo hacia una de las bandas más destacadas de la década de 2010, la cual abandonó a en el año 2016 para impulsar su carrera en solitario. De hecho, Camila Cabello se ha mostrado reacia a pronunciarse acerca de su vuelta al grupo durante los meses en los que se han disparado los rumores del regreso, centrando sus esfuerzos en la gira Yours, C Tour, en la que está presentando en directo su último álbum C,XOXO.