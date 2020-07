Cancelan un concierto de Omar Montes por negarse a usar mascarilla, pero él asegura que "es completamente falso"

El concierto que Omar Montes iba a ofrecer este domingo en el Festival Marenostrum de Fuengirola no ha podido llevarse a cabo por, supuestamente, ignorar el artista la petición de la organización de utilizar mascarilla en un acto previo, una "actitud incívica y y perjudicial" que ha despertado la "obligación moral" de los promotores de suspender el evento, según han informado en un comunicado en sus redes sociales.

Sin embargo, la versión del artista es muy diferente a la oficial. En un vídeo de casi 10 minutos, el cantante explica que la organización era conocedora de que el artista padece un problema respiratorio. "Solo puedo decir que lo que dicen es completamente falso, ellos organizaron el evento sabiendo el problema de respiración que tengo desde hace mucho", explica el artista.

Un poco más tarde, Omar Montes ha cargado contra los promotores del evento denunciando que se les había acusado, tanto a él como a su equipo, de acudir a la prueba de sonido en estado de embriaguez. "Nunca bebo alcohol, ni me drogo", exclamaba el cantante visiblemente indignado.

El intérprete de 'La Rubia' apunta a que la verdadera causa de la cancelación del evento es la escasa venta de entradas, algo que achaca a la poca promoción y visibilidad del concierto. "Solo he venido a Málaga porque se en su día le di mi palabra a una persona que no cumple la suya, lo que no voy a permitir es que me machaquen a mi por una decisión que aun a mi deberán explicarme", escribía en sus redes.

LA POLÉMICA FIESTA Y LAS POSTERIORES DISCULPAS

Durante su visita a El Hormiguero hace un par de semanas, el artista pidió disculpas por la polémica fiesta a la que acudió poco después de la finalización del estado de alarma, un evento bastante multitudinario en el que no se respetaron las medidas de seguridad y que desató comentarios de indignación en las redes.

"¿Vas a hacer a otra fiesta ilegal o te vas a portar bien?", le preguntaba Motos, a lo que respondía: "No la hice yo. Di una imagen horrorosa. Lo asumo y pido perdón. No pretendo ser referente de nada ni de nadie. No soy ejemplo de nada".

¿COLABORACIÓN CON ROSALÍA?

"Estamos viendo a ver si hacemos una cosilla", comentaba el artista después de asegurar que recientemente había estado "hablando con ella". "Poca gente me ha ayudado. Y si Rosalía se ofrece a hacer un remix conmigo es mayormente para echarme un cable. Es de valorar. Me encanta Rosalía y me encanta el talento de España. Tenemos que apoyarnos los de aquí. Rosalía es una grande. Me encanta. Le mando un beso desde aquí", comentaba el artista de Pan Bendito.