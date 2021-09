La cantante Sophie Ellis-Bextor confiesa que perdió la virginidad en una violación

Sophie Ellis-Bextor ha publicado sus memorias Spinning Plates donde ha revelado un duro episodio de su pasado. La cantante fue violada a los 17 años por un músico de 29, un hecho del que no se ha sentido preparada para hablar hasta ahora, 15 años después.

En el libro, que se publica por entregas en Mail On Sunday, Sophie se ha referido a su agresor como Jim, y explica que lo conoció en un concierto mientras ella se preparaba para unos exámenes de historia.

"Me dijo que fuéramos a su piso para ver sus libros de historia y antes de que me diera cuenta estábamos en su cama y me quitó las bragas", ha relatado, asegurando que se negó a mantener relaciones sexuales con el hombre.

"Me escuché a mí misma diciendo 'No' y 'No quiero', pero no hizo que él hiciese ninguna diferencia", ha narrado.

"Tuvo sexo conmigo y me sentí muy avergonzada. Fue así como perdí mi virginidad y me sentí estúpida. Me sentí sucia, pero también insegura acerca de mis propios sentimientos, ya que no tenía otra experiencia con la que compararla", ha continuado.

La artista ha explicado en estas memorias que tras este incidente se quedó confundida porque la percepción pública de la violación en los 90 "no tenía que ver con el consentimiento, sino con la agresión".

"Nadie me había inmovilizado ni me había gritado para obligarme a cumplir", ha explicado, añadiendo que las cosas que leyó en esa época relacionadas con el sexo, le hicieron creer que no había sido una violación. .

Ahora, con 42 años, Sophie se ha dado cuenta de lo que realmente ocurrió fue una violación y ha querido compartir su experiencia para ayudar a la gente a diferenciar esa línea: "Mi experiencia no fue violenta. Lo que sucedió fue que no me escucharon. De las dos personas allí, una dijo que sí, la otra dijo que no, y la persona que dijo que sí lo hizo de todos modos".