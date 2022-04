Cardi B elimina sus cuentas de Twitter e Instagram

Te interesa Este es el motivo por el que Cardi B bloquea la cuenta de Instagram de su hija

Cardi B es una fuente inagotable de noticias y cuando no es por una de sus canciones, posados o vídeos vuelve a ser portada de los tabloides por su extravagancia o sus relaciones personales. La cantante había sido nominada a la categoría Mejor Interpretación de Rap en la 64ª edición de los Premios Grammy, pero decidió no asistir al evento, lo que provocó que sus fans estallaran contra ella en redes sociales. Y, si algo caracteriza a Cardi, es que ella no se queda callada.

El conflicto comenzó cuando los fans de Cardi le criticaron abiertamente por no asistir al evento. Cardi, ni corta ni perezosa decidió eliminar su cuenta de Twitter ante la consternación de sus seguidores. Además, la cantante arremetió contra ellos tras culpar de su inasistencia a sus hijos.

Antes de eliminar la cuenta, tuiteó: "Voy a eliminar mi Twitter, pero por Dios, odio a esta f-kin estúpida base de fans". "¿Tienen a los idiotas lentos arrastrando a mis hijos porque ustedes pensaron [sic] que iba a los Grammy y no lo hice?", concluyó.

Después de borrar su perfil, la cantante fue a su cuenta de Instagram y dio los motivos por los cuales no se presentó en la gala. Luego, simplemente se marchó también de esta otra red social. Que Cardi entre y salga de las redes tampoco es que sea algo nuevo y, seguramente, vuelva pronto a Twitter y a Instagram.

Cardi había sido nominada en la categoría de Mejor interpretación de rap, solo tiene un Grammy a su nombre hasta el momento. Para los inexpertos, desactivar Twitter no es algo nuevo para Cardi, antes se ha despedido del sitio de microblogging en varias ocasiones.