Joan Batiste, Grammy al Álbum del Año, se casó con su novia, enferma de cáncer, un día antes de su trasplante de médula

A pesar de que su rostro todavía goza de cierto anonimato en algunos países, Joan Batiste se ha convertido en uno de los artistas revelación del año. Este domingo se alzaba como ganador de seis Premios Grammy: Mejor Álbum del Año, Mejor Vídeo Musical, Mejor Composición Instrumental, Mejor Interpretación Raíces americanas y Mejor Canción American Roots.

Un éxito musical que choca directamente con su poca popularidad. Muchos no conocían ni siquiera que el cantante tuviese pareja.

Joan Batiste y Suleika Jaouad nunca se han escondido pero sí son amigos de la discreción. Tanto es así que es ahora cuando sale a la luz que la pareja se casó el pasado mes de febrero, solo un día antes de que la joven tuviese que ser intervenida por un trasplante de médula para tratar el cáncer que padece.

"Jon y yo nos casamos el día previo a que me internaran en el hospital para someterme a mi trasplante de médula ósea", contaba Suleika durante su entrevista en el programa Sunday Morning de la CBS, a donde acudió para presentar su libro sobre su experiencia con el cáncer, titulado Entre dos reinados.

Aunque el estado de salud de la joven no era bueno, su enfermedad no tuvo nada que ver en que Batiste tomate la decisión de pedirle que se casasen. Ya quería que se convirtiesen en marido y mujer mucho antes de que llegasen las dificultades.

"Solo quiero ser muy claro, no te propondré matrimonio debido a este diagnóstico. Me llevó un año diseñar tu anillo. Entonces, solo sé que este momento no tiene nada que ver con eso", le dijo Batiste a su novia cuando llevó a cabo la proposición.

Suleika Jaouad describe la ceremonia como una boda "pequeña pero perfecta", un momento que se produjo en la intimidad y que guardará en su recuerdo para siempre.

"Tengo que decir que entramos en esa unidad 9 de trasplante en una nube. Estábamos felices y tan rebosantes de amor y positividad tras la bonita noche que vivimos que eso realmente nos ayudó a superarlo todo", dijo durante la charla.