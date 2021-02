Carla Barber muestra su cara 'antes y después' de las operaciones: "Habrá quién diga que me he destrozado"

La modelo y médico Carla Barber , novia del hijo de Kiko Matamoro s, ha subido un 'antes y después' de su propia cara en redes sociales, para mostrar orgullosa los beneficios de la medicina estética , siempre que se hagan en manos de buenos profesionales. Una publicación que no todo el mundo se ha tomado de forma tan positiva, y no han tardado en hacérselo saber.

Carla Barber se encuentra en el punto de mira de la opinión pública. Su relación con Diego Matamoros, su accidente de esquí, y sus numerosos cambios estéticos la han posicionado como uno de los principales focos de atención de la prensa rosa y de las redes sociales.

No hay día en el que la ciruja no encuentre o la encuentre alguna polémica respecto a su vida. Sin embargo, la última que ha protagonizado ha sido algo que se ha buscado ella solita.

Todo ha sido resultado de un 'antes y después' que la propia cirujana ha subido a su cuenta de Instagram. Un antes y un después de sus operaciones estéticas de las que ella se siente muy orgullosa, como podemos comprobar en el pie de foto con la que la querido acompañar las instantáneas.

"2013 vs. 2021: aún habrá gente que diga que me he destrozado la cara, yo estoy muuuyyyy feliiiiiiz VIVA LA MEDICINA ESTÉTICA BIEN HECHA", escribía.

Sin embargo y a pesar de que ha admitido públicamente todos sus retoques estéticos, las redes sociales se han cebado con ella. La mayoría con comentarios tristes y algo recriminatorios de sus seguidores, que la acusan de haberse transformado por completo su rostro.

"Te ves más guapa al natural, la medicina ayuda cuando ya tienes más de 50 años.... antes sólo te desfigura... Has exagerado facciones y pareces una cincuentona. Con respeto de las que vamos a los 50 y ya tendremos nuestro momento de hacernos los retoques. Te has precipitado y no has podido disfrutar de tu belleza natural", la escribía una seguidora que ha tenido mucha repercusión con su comentario.

Como ella, muchos han seguido una línea parecida de opinión: "Hay que saber cuándo parar🤚"; "Destrozado no, pero sí que estabas mejor antes", "pareces una barbie de plástico, antinatural, la belleza natural es mil veces mejor, diferencia del resto" escribían.

Sin embargo, sí que también una gran parte de sus seguidores han apoyado a la cirujana sus cambios aplaudiendo su sinceridad y que se sienta orgullosa de sí misma. "Estás muy guapa, han desaparecido todas las imperfecciones de la piel, las ojeras y todo para bien", "Mucho os quejáis de sus operaciones, pero es de las pocas que se ha atrevido a publicar su antes y su después. Brava Carla, estás preciosa, te sientes preciosa y eso es lo que importa", comentaban.

Sea como fuere, la fotografía del antes y después de la celebrity ha sido todo un éxito en las redes sociales y su publicación – en poco menos de un día – roza los 50.000 me gustas.