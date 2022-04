Carla Vigo presenta oficialmente a su novio, Álvaro Uceda

Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, está viviendo un momento personal de lo más romántico. La joven ha presentado públicamente a su chico, Álvaro Uceda, en una entrevista en exclusiva para la revista Lecturas.

En una extensa entrevista, Carla ha explicado que se conocieron a través de una aplicación y que tal fue la conexión entre ambos que a las dos semanas ya vivían juntos. A pesar de que tan solo tiene 21 años, Carla ha confesado que se quiere casar, "aunque no por la iglesia". Además, tiene muy claro que quiere ser madre: "Quiero ser madre. Aún no, aunque si surge, no me importaría".

La relación de Carla y Álvaro salió a la luz en julio de 2021, cuando se vio a la pareja besándose apasionadamente en una discoteca durante las fiestas del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid. Fue entonces cuando Vigo publicó la primera imagen juntos en su cuenta de Instagram junto a la frase: "Me ha tocado la lotería contigo".

Desde entonces, no ha dejado de compartir su amor en redes sociales, con numerosas fotos besándose con su chico y dedicándole frases tan románticas como "quiero que nuestro amor no tenga un final feliz, porque simplemente no quiero que tenga final" o "quédate conmigo".