La carta de desahucio que el padre de Gerard Piqué envió a Shakira para que abandonase la casa familiar

Shakira ya ha empezado su nueva vida en Miami. La cantante colombiana ponía rumbo este fin de semana a la ciudad en la que ya tenía previsto instalarse con sus hijos hace meses, cuando estuvo visitando colegios para matricular a los pequeños Milan y Sasha.

La mudanza estaba prevista para los primeros días del mes de enero pero la delicada salud de su padre, William Mebarak, retrasó los acontecimientos. Su casa de Miami Beach estaba preparada para recibirles hace tiempo, cuando llevó a cabo algunas reformas en la mansión que adquirió en 2011 por 3,15 millones de euros. Los niños empezarán las clases el próximo 11 de abril.

Así, la artista pasaba estos últimos meses en la que un día fue la vivienda familiar de un matrimonio que se rompió por la supuesta deslealtad del exfutbolista. El acuerdo de divorcio se ratificó a finales de 2022, cuando Shakira dejó de ser propietaria definitivamente de esta casa de Esplugues de Llobregat.

Según recoge la Vanguardia y se cita en el Registro de la Propiedad, la casa pasó a ser propiedad de Inversiones BCN Two & Two SL en septiembre del 2022, una sociedad en la que Joan Piqué, el padre de Gerard, figura como administrador.

El mismo medio es el que informa que la artista de Barranquilla habría recibido una carta firmada por Joan Piqué en la que la invitaba a la cantante a abandonar la mansión a la mayor brevedad posible, cumpliéndose el próximo 30 de abril la fecha tope para el desalojo. En caso de no llevarlo a cabo, la artista podría enfrentarse a una sanción económica.

El mayor deseo de la cantante pasaba por abandonar Barcelona lo antes posible para iniciar al otro lado del charco una nueva vida con sus hijos. Este fin de semana Shakira se despedía de la Ciudad Condal dando las gracias a los amigos que secaron sus lágrimas cuando su matrimonio se fracturó.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!", escribió en su cuenta de Instagram.