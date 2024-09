Chappell Roan se sincera sobre su depresión: "No sabía qué me estaba pasando"

Te interesa Rihanna empieza a seguir a Chappell Roan en Instagram

Chappell Roan es la artista revelación del momento a nivel global. Así lo demuestra su premio a mejor nuevo artista en los MTV VMAs 2024. En el último año, su fama ha crecido de forma espectacular gracias a su último disco The Rise and Fall of a Midwest Princess y al éxito Good Luck, Babe!

Hace poco, la estadounidense protagonizó una polémica en redes sociales por defender que los artistas no están obligados a sacarse fotografías con sus fans si no se sienten cómodos con ello. "Elegí esta carrera porque me encanta la música y el arte y honrar a mi niña interior, no acepto acoso de ningún tipo por haber elegido este camino, ni lo merezco", dijo con firmeza.

Ahora, Chappell Roan ha concedido una entrevista a The Guardian donde asegura que su inmenso salto a la fama en tan poco tiempo ha podido afectar a su salud mental. "Estoy en terapia dos veces por semana. Fui a un psiquiatra la semana pasada porque me sentía perdida, no sabía qué me estaba pasando", dice.

"Me diagnosticó con depresión severa, lo cual no pensé que tenía porque, en realidad, no estoy triste. Pero tengo todos los síntomas de alguien con depresión severa", asegura, en referencia a que se le olvidan las cosas, a la falta de concentración o a tener "una visión de la vida muy deslucida".

Y sigue: "Creo que es porque toda mi vida ha cambiado. Todo lo que realmente me gusta hacer ahora viene con complicaciones. Si quiero ir de compras de segunda mano, tengo que contratar seguridad y prepararme para que no sea algo normal. Ir al parque, a pilates, a yoga... ¿Cómo lo hago de manera segura, sin que me acosen o me sigan?".