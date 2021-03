Chenoa habla de su ruptura con David Bisbal y lo que hizo con el famoso chándal

La ruptura de Sara Carbonero e Iker Casillas ha sido una de las más sonadas, pero no es la única. Otra de las que está grabada a fuego en nuestra memoria es la de Chenoa y David Bisbal. A pesar de que ya han pasado muchos años, seguimos recordando su historia de amor en Operación Triunfo y también su sonada separación.

Chenoa ha vuelto a hablar del tema en un programa de televisión para explicar que el famoso chándal gris con el que atendió a los medios de comunicación en la puerta de su casa —y que asegura que le costó seis euros— ya no forma parte de su armario. Aunque sí conserva un vestido que vino de manos del almeriense, porque nunca hubo un regalo en forma de joya.

"No tenía tiempo", ha explicado Chenoa justificando al que fue su novio durante tres años cuando La Terremoto se ha interesado por saber si había algunos pendientes, un colgante o quizá un anillo que hubieran sido un regalo de David Bisbal y que siguiera conservando con cariño en su joyero.

Era un época de trabajar mucho y "aprovechar el momento" por lo que había poco tiempo para hacer regalos personales.

Chenoa y su chándal gris / Gtres

Muy queridos por el público

"Erais nuestros Ava Gardner y Frank Sinatra. Erais una pareja nuestra porque vimos la historia de amor. Fue muy bonita", ha afirmado La Terremoto tras hablar en Dos parejas y un destino de lo mediática que se fue aquella ruptura. Pasado el tiempo, Chenoa ya no entiende que se siga hablando de aquel amor cuando ya han pasado dos décadas.

"Esa historia ha quedado un poco en el corazón, a veces yo contesto porque intento hacerlo con naturalidad y otras a veces parece que saco yo el tema, pero es que todo el mundo habla de ello. Los dos éramos muy públicos, y por eso lado había que apechugar, pero ya han pasado 20 años", ha explicado.

La cantante ha asegurado además que no tiene memorizado en su móvil el número de teléfono de David Bisbal. Chenoa ha explicado que el cantante no forma parte del grupo del chat que comparten varios compañeros de aquella primera edición de Operación Triunfo, por lo que el contacto entre ellos es practicamente nulo. "No lo tengo, no está, nunca ha estado en el chat en realidad, lo que pasa es que la gente piensa que run run va fuera... No, pues lo mismo que te digo que el de Vero no lo tuve hasta que no la vi cuando volvió a España. Y con David pasó lo mismo, trabajó mucho fuera y luego aquí, no lo tengo".

SEGURO QUE TE INTERESA

— La preciosa carta de despedida del hermano de Álex Casademunt con anécdota de su infancia

— David Bisbal comparte el vídeo de Álex Casademunt felicitándole el cumpleaños

— Mi música es tu voz, la emotiva despedida de los padres de Álex Casademunt a su hijo