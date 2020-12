Chenoa dedica unas bonitas palabras a David Bisbal en 'Tu Cara Me Suena'

Tras la actuación de Jorge González , que imitó David Bisbal en 'Tu Cara Me Suena' , Chenoa elogió al artista almeriense y dedicó unas sinceras palabras . La juez del talent show protagonizó uno de los momentos más comentados del programa.

David Bisbal lleva casi 20 años viviendo de la música. Su característico estilo y su talento lo han llevado a lo más alto e imitarlo parece ser que no es sencillo. Y si no que se lo digan a Jorge González, que se puso en la piel del cantante almeriense en 'Tu Cara Me Suena'.

Chenoa valoró la actuación y aprovechó para dedicar unas bonitas palabras a David Bisbal. "La energía la tenías, pero tampoco es fácil lo que hace él", ha dicho la juez del talent show de Antena 3, que ha añadido: "Bisbal no tiene competidor".

Jorge González se subió al escenario de 'Tu Cara Me Suena' para interpretar 'Lloraré las penas'. Este es uno de los primeros hits de David Bisbal tras su paso por OT, donde conoció a Chenoa y empezó su romance.