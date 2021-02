Chenoa habla de sus problemas para tener hijos y desvela cómo fue su pedida de mano con Miguel Sánchez

No es la primera vez que Chenoa habla de su vida privada, pero lo cierto es que la cantante es bastante reservada en cuanto a los detalles de sus relaciones, amistades y día a día. Por eso ha sorprendido la sinceridad con la que acudió a El Show de Bertín en Canal Sur, un formato de entrevistas pilotado por Bertín Osborne en el que la cantante habló de cómo ha vivido este último año y cómo afronta el futuro.

LA SEGURIDAD DEL APOYO MUTUO

Chenoa explicó que este último año ha sido duro para la pareja, ya que Miguel Sánchez ejerce como urólogo en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, en Madrid. Estar en primera línea en estos tiempos de pandemia es difícil para los profesionales, así que Chenoa intenta tener una actitud positiva.

"Se ve diferente cuando estás con alguien que está en un hospital. Hay cansancio, hay agotamiento mental. Yo, que soy chispilla, intento sacarlo un poco de eso", ha confesado. "Él tiene la perspectiva de los médicos. Siempre es muy vocacional, muy entregada. Está pendiente de sacar a todo el mundo que se pueda".

LA PEDIDA, EN UNO DE LOS LUGARES MÁS ROMÁNTICOS DE ROMA

La cantante ha definido a su chico como un hombre "muy reservado, muy tranquilo y muy respetuoso" con el que está muy a gusto en casa, pero con el que le encanta viajar y tener nuevas experiencias. De hecho, en uno de esos viajes fue donde se produjo la pedida de mano oficial, que tuvo lugar en uno de los lugares más románticos de Roma, el Jardín de los Naranjos, que ofrece una de las mejores vistas de la ciudad de las 7 colinas.

"Arrancamos yendo a Roma. Intenté estudiar Historia del Arte pero al final no pude terminar la carrera y me llevó. Fuimos al Jardín de los Naranjos, que se ve toda la ciudad. Yo estaba cansada y no paraba de repetir: ‘Quiero ir al hotel, que me quiero quitar los zapatos’. Él me decía: ‘Venga, Laura’. Y yo… todo negativo y no me gustaba andar. Ponte allí que te voy a hacer la foto. Cuando me doy la vuelta estaba allí con el anillo. Yo no quería ni subir ni ponerme para la foto. Tenía pelos de loca, iba con una camiseta horrible. Pero de repente fui muy feliz".

EL RETRASO DE LA BODA Y LA MATERNIDAD

Aunque a pareja tenía pensado casarse durante el 2020, la pandemia ha frustrado sus planes de llevar a cabo una gran celebración con un montón de invitados. "No se va a poder invitar a quien queramos. Tengo que desinvitar a gente. Con la pandemia no me dejan", reconocía.

"Señores, si no os mando invitaciones es que no podéis. Yo por lo menos lo paré antes de que tuviera mucho más follón. Lo único de bueno es que había perdido peso y ahora me tengo que mantenerme tres años", contaba, intentado sacar el lado positivo a este 'patrón' que muchas parejas han tenido que vivir.

La cantante se puso más seria para hablar de sus problemas de endometriosis, una dolorosa enfermedad que le impide tener hijos y de la que ya hablado en otras ocasiones. "He tenido problemas de endometriosis. No es algo me que haya traumado. Soy una tía muy ubicada con el dolor y todo lo pongo en su sitio", le contó a Bertín Osborne.

Su testimonio sobre esta enfermedad se puede leer en el libro 'Hablemos de ella' de Carlota Corredera, donde la cantante explica que sufrió un cáncer de útero cuando tenía solo 25 años, algo que, unido a los problemas de endometriosis, ha impedido que haya podido convertirse en madre. "Me lo preguntaban en una época en la que igual si quería, no podía", explica confesando que si bien era algo que antes le frustraba, ahora ya no es así.