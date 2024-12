Chenoa responde a las críticas por ser una mujer "prepotente": "No soy chula, soy firme"

Ser un rostro público y mediático conlleva una seguridad en ti mismo muy fuerte, ya que las críticas son inevitables y no siempre es sencillo digerirlas. Así lo demuestran los numerosos artistas que han abandonado las redes sociales por la presión del odio recibido.

Sin embargo, Chenoa ha conseguido hacerse fuerte durante sus 23 años de carrera desde que dio el salto a la fama en Operación Triunfo 2001, el programa cuya exposición supuso el germen de las críticas hacia la artista argentina nacionalizada en España.

Sobre ello se ha pronunciado la cantante en su reciente entrevista para el pódcast de Laura Escanes, Entre el cielo y las nubes, donde la presentadora le pregunta sobre cómo se enfrenta a todas estas críticas que la atacan por ser una persona "clara" o "directa".

"Lo ponen como una cosa mala o negativa. Bueno, ahora ya no tanto, pero en el principio sí", admite Chenoa. "Era: 'Vamos a ver si la podemos parar a esta, que está hablando mucho. Que es una mujer, ¿esta de qué va? Chulita y prepotente'. Yo no soy ni chula ni prepotente ni nada", afirma con contundencia.

Chenoa | Gtres

Así, Chenoa admite ser una persona "vehemente" y "firme": "Me parece la manera más sana de decirte una verdad. Entonces, si en el momento en que yo estoy intentando decorarte lo que tú quieres escuchar, pues te lo puedo dar. No soy tan tonta, pero no me apetece jugar ahí", dice la cantante.

Del mismo modo, Laura Escanes ha querido preguntar a la argentina si es consciente de que su personalidad ha provocado no caerle bien a una parte de la sociedad española. "Sí, claro", admite, asegurando que que hoy en día sigue ocurriendo "Bueno, menos, ahora menos. Pero yo lo tenía claro y aun así no era algo que me cortara porque tampoco sabían de dónde vengo", reconoce Chenoa.