Chris Martin elige a estos dos artistas para cantar en directo

La primera estrella invitada en sumarse a la gira ha sido Kylie Minogue, quien no dudó en subirse al escenario para cantar junto a Coldplay una vez más, como parte de una de las sorpresas que la banda tiene en su gira. La artista se subió al escenario para interpretar uno de sus temas más conocidos con Chris Martin, el carismático líder del grupo.

¿Pero ahí se acabaron las sorpresas? ¡Pues claro que no! Y menudo segundo invitado, porque quien salió a continuación fue el mismísimo Bruce Springsteen, uno de los ídolos de Martin.

Coldplay canta junto a Kylie Minogue y Bruce Springsteen

La diva australiana cantó una especial versión de su hit Can’t Get You Out Of My Head, en compañía de Chris Martin.

«Gracias Kylie Minogue por dejarnos ser tu banda de apoyo. Te amamos«, escribió Coldplay en Twitter junto al video del momento.

En su segundo show en la ciudad de New Jersey, Coldplay invitó a Bruce Springsteen para cantar Working On A Dream y Dancing in the Dark.