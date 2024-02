Clara Galle: su nombre real, su aplaudida respuesta a las críticas por no llevar sujetador y cómo la endometriosis cambió sus rodajes

Tiene solo 21 años y un currículo marcado por el título A través de mi ventana, la adaptación a la pantalla del best seller de Ariana Godo.

Clara Galle (Pamplona, 2002) se ha famosa de la mano de Raquel, su personaje en este trabajo en el que comparte pantalla con el actor Julio Peña.

La actriz, modelo y bailarina hizo el casting cuando tenía 19 años y fue en esa época cuando se hizo famosa... aunque por otro motivo. Ella es la protagonista del videoclip Tacones rojos de Sebastián Yatra .

'Tacones rojos' y las piernas de Clara Galle

El video se estrenó el 22 de octubre de 2021 y semanas la actriz de Pamplona y el cantante de Medellín empezaron a publicar fotos derrochando complicidad en redes sociales.

Los rumores de una posible relación llegaron rápido y nunca se confirmaron. De hecho, se planteó que el buen rollo de la pareja respondía a una estrategia de marketing.

Lo que sí se puede confirmar es que el rodaje de este videoclip fue clave para la autopercepción de Clara Galle, que odiaba sus piernas y que llegó a reconciliarse con ellas durante la grabación.

"Nunca pensé que me fueran a gustar, las aborrecía, pero ahora me parecen preciosas. Ha sido como una terapia de choque contra algo que se me había metido en la cabeza por lo que fuera que me dijeran o que leí por ahí”, explicó en una entrevista en SMODA.

El verdadero nombre de Clara Galle

Aunque ya entonces era Clara Galle, su nombre real es Clara Huete Sánchez.

"El Galle es por mi bisabuelo”, cuenta la actriz, nieta del fotógrafo José Galle. "Un fotógrafo de Navarra muy conocido; crecí viendo sus cámaras en el salón".

Estudiante de Historia del Arte

De su abuelo ha heredado el apellido y también su pasión por el arte. La actriz compagina su carrera profesional con la universidad donde estudia Historia del Arte.

"Es una responsabilidad más, pero también mi lugar de calma y tranquilidad, porque no tiene nada que ver con esto. Soy yo en mi casa con la misma sudadera cada día, estudiando en silencio. Tienes que estar un poco loca para hacer todo a la vez, pero lo necesito", contó en SModa. "Es mi segundo psicólogo", matizó en El Mundo.

Clara Galle reconoce que en los apuntes ha encontrado una comodidad: "Estudio porque me gusta aprender, no quiero sacar un 10 aunque me ha costado mucho entenderlo porque soy muy exigente. Tengo que sacar tiempo de donde no hay, pero esto es equivalente a meditar y me saca del estrés del día a día".

Su otra terapia está en las zapatillas de deporte: "No puedo parar desde que de pequeña hacía gimnasia rítmica. Ahora estoy con un entrenador, pero sobre todo estoy enganchadísima a correr porque tengo un parque inmenso detrás de mi casa".

Su aplaudida respuesta a las críticas por no llevar sujetador

El arte y el deporte forman parte de la lista de aficiones de Clara Galle, quien se declara fan de Osasuna, el club de fútbol de Pamplona al que visitó en septiembre de 2023.

El equipo publicó en sus redes sociales una foto con la intérprete, al que le llovieron críticas por ir sin sujetador. No se quedó callado y recibió una sonora ovación.

"Voy a El Sadar a ver a mi equipo desde que soy chiquitita. Ayer fue un día precioso y no me pudieron tratar mejor. Desde aquí quiero volver a dar las gracias. Sin embargo, ante los comentarios que he leído, siento que tengo que reaccionar. Cuando me vestí antes de llegar al campo no se me pasó por la cabeza que mis pezones fueran a ser tan comentados. Si se me notan, es porque tengo. Nunca he visto tal masacre cuando cualquier jugador de cualquier equipo se quita la camiseta en el césped. Yo tengo la conciencia tranquila, no hago nada malo por no llevar sujetador. No me molesta que digan que yo llevaba puestos los dos puntos más que no ganaron, me molesta que mis pechos sean el único tema, de entre tantos más interesantes que hay, que muchos eligen para hablar. Parece que no hemos aprendido nada de las últimas semanas", dijo a quienes la criticaron.

Un plan de rodaje marcado por la endometriosis

Clara Galle forma parte del amplio grupo de españolas (10%) que sufre endometriosis, una afección a menudo dolorosa en la cual un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de este.

Se la diagnosticaron en 2023 en pleno rodaje, lo que supuso un golpe para la actriz y un cambio en los planes de la productora. "Este ha sido el año en el que más feliz he sido, pero también en el que más triste he estado", contó la actriz, que agradece el respeto de sus compañeros que no tuvieron problema en reprogramar los rodajes.

Por ejemplo, los días que tenía la regla estaba hinchada y no estaba cómoda para hacer una escena desnuda, así que me daban alternativas”, explicó en una entrevista, asegurando que también les dieron un coach de intimidad para las tramas de sexo.

“Aporta seguridad, le quita hierro y es un filtro entre el actor y el resto de personas. En esos momentos en los que todo el equipo está centrado en rodar la escena, sabes que hay alguien que únicamente está presente para ver si tú estás cómoda y bien. Eso te da una seguridad increíble, además de que monta una coreografía y llegas sabiendo lo que vas a hacer”.