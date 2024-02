¿Quién es Julio Peña? Conoce al compañero de Clara Galle en la saga 'A través de la ventana'

Julio Peña es uno de los actores del momento. El joven de 23 años se ha convertido en un fenómeno gracias a la saga A través de mi ventana, cuya tercera parte (A través de tu mirada) se estrena el viernes 23 de febrero.

La cinta, en la que vuelve a compartir pantalla con la actriz Clara Galle, llega tras su exitosa aparición en la serie Berlín, el spin-off de La casa de papel.

Los trabajos se encadenan en el currículo de Peña, cuya formación como actor ha sido precipitada. "Mi preparación principal es de la época del colegio, en Madrid. Ahí estudié siete años de teatro con el grupo de teatro", contó en una entrevista en Navarra Hoy.

La serie de Disney 'BIA', su primer trabajo

Peña no pudo seguir con su estudios porque el trabajo llamó a su puerta. "Estando en la escuela de teatro Jana de Madrid vinieron a realizar un casting para la serie [BIA]. Jose, que es mi representante, me animó a que me presentara a pesar de que yo no estaba muy por la labor, pero me insistió diciéndome que era una experiencia muy buena realizar un casting para Disney, así que al final lo hice", explicó el intérprete que.

"Quisieron que fuera a Argentina a realizar más pruebas, pero no podía porque estaba de exámenes, así que vinieron a España el director ejecutivo de la compañía Disney, Martín Pla, y la protagonista de la serie, Isabela Souza. Hicimos aquí las pruebas definitivas, les gusté y me contrataron. Y me fui a Buenos Aires. En la serie estuve de julio de 2018 a diciembre de 2019. En total participé en 120 capítulos más una película que era como un capítulo especial de un par de horas de duración. La serie finalizó por el tema COVID, justo cuando íbamos a comenzar las giras por Latinoamérica", explicó.

Este trabajo le impidió matricularse en ninguna escuela de interpretación al salir del colegio y, cuando volvió de Argentina, sus planes se interrumpieron por la pandemia. "Una vez que mejoró la cosa me matriculé en la escuela de actuación Corazza de Madrid, aunque no estuve mucho tiempo porque me salió trabajo y no lo podía compaginar. Eso sí, el tiempo que estuve en Corazza lo disfruté muchísimo", explicó el actor.

Amante de la música

En la serie de Disney, Peña mostró su faceta como cantante aunque, musicalmente, tiene otros intereses.

El actor toca el piano y reconoce que se le da mejor la guitarra. "Me gustan mucho los instrumentos musicales, y de hecho, colecciono instrumentos raros. Tengo una ocarina doble, una flauta arbórea, una kalimba, una guitarra, un ukelele, un piano... De todos ellos, con el que mejor me defiendo es con la guitarra, aunque no tengo casi estudios musicales. He aprendido a tocar por mi cuenta·, dice sobre esta aficción.

Los padres, los hermanos y la pareja de Julio Peña

El actor nació en San Sebastián, País Vasco, aunque vive desde pequeño en Madrid. Se mudó con su familia por el trabajo de sus padres.

Peña se instaló en la capital con sus padres y su hermana, aunque pronto su familia cambió.

El actor tiene una hermana de padre y madre, una hermanastra que es hija de la pareja de su madre, y un medio hermano que es hijo de la mujer de mi padre y de mi padre. "Todos viven en Madrid, menos mi hermanastra, que está estudiando en Cambridge", explicó en 2021.

Aunque habla de su vida familiar, no da datos de su vida sentimental. Se desconoce si el actor tiene pareja y, aunque se rumoreó de un posible idilio con su compañera Clara Galle, el tiempo ha demostrado que la complicidad es fruto de su buena sintonía laboral.

Su relación con Aitana en 'Berlín'

Buena sintonía también tiene que Aitana, con quien grabó el famoso videoclip de su canción Berlín.

Julio encarna al novio de Aitana y muestra una actitud muy cariñosa con la cantante que cuando sacó este tema salía con Miguel Bernardeau.

Su buena sintonía se plasmó en el mensaje de agradecimiento que Aitana compartió en redes con motivo del lanzamiento del vídeo. Gracias "por hacerlo hecho todo tan fácil", le dijo en Instagram.

Aficionado a la cocina y voluntario desde pequeño

Dejando a un lado su faceta como actor y su afición por la música, Julio Peña es también un amante de la cocina. "Estoy estudiando gastronomía, un curso básico de cocina francesa", contó el pasado diciembre en la revista Cosmopolitan. "Hay algo en las comidas familiares y en preparar platos para tus amigos, de unión y comunidad, que me encanta", reconoció el intérprete, que en ese momento estaba profundizando en la técnica de filetear pescado porque le entraba en el examen.

" El otro día, les preparé una dorada a mis amigos y así voy practicando", añadió.

En su tiempo libre también le gusta colaborar como voluntario. Empezó desde pequeño y se volcó en ayudar durante la pandemia. "Tengo unos colegas que tienen un grupo que se llama De familia en familia que entrega alimentos a familias por todo esto del COVID.. Se encarga de recoger alimentos y llevárselos", contó entonces. "Una vez les ayudé con el reparto y también colaboré con Disney Volunteers ayudando a pintar muebles para un colegio. Me gustaría hacer más cosas de estas".