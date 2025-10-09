Las claves de 'Lárgate', el nuevo single de Ana Mena: letra, videoclip y el proceso creativo de la artista

Los fans de Ana Mena han tenido que esperar exactamente un año, un mes y ocho días para escuchar Lárgate, el nuevo single de la artista. La canción, que se estrena este 10 de octubre, inicia la nueva etapa musical de la diva, cargadita de expectativas y mucho 'divineo'.

El descanso que se tomó la de Estepona para "respirar" a finales de 2024 le ha valido para crear su nuevo proyecto, encabezado por esta nueva canción. Y por eso, después de tanto tiempo sin música nueva, los seguidores de la estrella del pop esperan como agua de mayo el estreno oficial del single.

Hasta entonces Ana Mena nos ha deleitado con la presentación de Lárgate en directo: lo ha hecho en su visita a El Hormiguero, donde la malagueña ha cantado la canción a pie de micro y con un granero al fondo, siguiendo el concepto visual del single que nos ha ido presentando poco a poco.

Lárgate, una balada oscura

Ahora, Ana Mena arriesga con Lárgate, una propuesta musical con una letra oscura hacia una persona que le hizo mucho daño en el plano sentimental. Los primeros versos del tema enloquecieron a su público por el camino que había escogido la malagueña para volver con nueva música, y ahora ya hemos escuchado la letra al completo:

Tengo un hacha sin usar

Tengo veneno en el bar

y una pistola que he aprendido a limpiar

una almohada para abrazar

que me ayuda a calmar

las ganas de ahogarte.

Y no está bien desearle la muerte a nadie

pero quisiera que te faltara el aire

abrirte el corazón y sacar mi parte.

Tengo diez mil maneras para matarte

Si tú quieres lárgate, lárgate

Que ya no puedo verte de frente

Verte con otra me vuelve criminal

Mejor que ya no te encuentre

Y si tú quieres lárgate, lárgate

Que nuestro amor no fue suficiente

Tengo diez mil maneras para matarte,

amor, amor

y así ya no verte

Tengo diez mil maneras para matarte,

y así ya no verte

Que nuestro amor no fue suficiente

Tengo diez mil maneras para matarte,

amor, amor

y así ya no verte

Lejos de sus hits Las 12 y Madrid City, Ana Mena apuesta por regresar al panorama musical con una balada al puro estilo de Un clásico o Música Ligera. La artista abraza el estilo del pop melódico que traslada a los 70 y a artistas como Jeanette.

Lárgate se convierte en el primer single de su próximo álbum. La cantante está realmente ilusionada con este nuevo proyecto, donde se mostrará más transparente que nunca, tal y como ha compartido ella misma: "Empecé a trabajar en él [el disco] en enero de este año y aún está en construcción, en un proceso precioso en el que voy descubriendo poco a poco cómo será. Va a ser más auténtico y más de verdad que nunca, y que no veo la hora de que podáis conocerme más a través de todas las letras".

El videoclip de Lárgate

Además de esta presentación en primicia del single, la artista ha compartido un adelanto del videoclip, que estará disponible el mismo día del estreno de la canción, el viernes 10 de octubre.

En él, con un estilo de lo más cinematográfico, se ve a la artista sacar el cadáver de un hombre de la nevera y arrastrarlo con una soga a lo largo de un páramo. Este plano pasa al de Ana Mena cargando una escopeta con un pintalabios, y disparando a un reloj.

¿Qué ha hecho Ana Mena este tiempo?

Después de más de un año desde Carita Triste y un último concierto en nuestro país en diciembre de 2024 como fin de gira de Bellodrama, Ana Mena ha dedicado estos meses a descansar y a componer de manera relajada y distendida.

Así lo explicó ella misma en una carta reflexiva con la anunció su regreso a la música: "En este tiempo he podido reflexionar. Me doy cuenta de que todos estos años he tratado de cuidar al máximo todo lo que sale de mí por miedo a exponerme demasiado". La artista, que estaba "realmente agotada", ha utilizado este tiempo sobre todo para estar con su familia, volver a casa, ir de viaje, componer canciones sin prisas, "probar, borrar, empezar otro tema, estar con amigos, tener vacaciones, tener vida de persona, volverme a enamorar", añade sobre su romance con Óscar Casas.

Con el actor también ha emprendido un proyecto cinematográfico, el que los ha unido laboral y personalmente: se trata de Ídolos, una película sobre el mundo de Moto GP que promete ser la nueva cinta romántica por excelencia.

También en el mundo audiovisual, mención especial merece que la malagueña se ha convertido en una de las coaches de La voz kids, por lo que la televisión también le ha servido para seguir presente pese a no estrenar ninguna canción hasta ahora.

Un único concierto en 2025

Ana Mena también ha tenido un único show este 2025 de lo más especial, pero muy lejos de nuestras fronteras: la intérprete de Lentamenteviajó hasta Japón, convirtiéndose en la única artista no asiática en actuar en el festival a-nation 2025.