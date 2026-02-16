Harry Styles será el organizador del festival Meltdown y dará un concierto exclusivo

A menos de un mes del estreno de su cuarto disco Kiss All The Time. Disco, Occasionally, Harry Styles ha traído una nueva sorpresa a sus fans con el anuncio de que será el encargado de organizar el festival Meltdown de Londres.

En un comunicado, el artista de Aperture ha compartido su emoción por tener este papel en el evento, sobre todo cuando el espacio en el que se celebra, el Southbank Centre, cumple su 75º aniversario.

"Mi objetivo como organizador es compartir la música y el arte que amo, y celebrar la rica historia del recinto. Ambos compartimos la firme convicción de que la música es una parte vital de la vida. Nos une, y el Southbank Centre ha estado en el corazón de ello, facilitando el acceso a gran música durante los últimos 75 años.", apuntó en un comunicado.

Pero... ¿Qué implica que Harry Styles organice este evento? A continuación, te lo contamos.

El papel de 'curator'

El festival Meltdown, el cual dura del 11 al 21 de junio, está enfocado para ser un tipo de evento en el que un artista invitado define la visión artística y elige a los participantes.

En otras ediciones, los organizadores fueron cantantes como David Bowie y Patti Smith.

Por ahora, se desconoce qué artistas propondrá invitar Harry Styles, pero algo que sí sabemos es que el británico dará una actuación especial en el espectáculo.

Sin embargo, han revelado a través de un comunicado que el cantante de As It Was tendrá muy en cuenta en su elección desde el pop, el soul, la electrónica y el rock hasta los artistas más underground y los jóvenes talentos británicos emergentes.

Además, el evento incluirá un programa público de “eventos interactivos, participativos y gratuitos, diseñados para involucrar a los jóvenes de todo el Reino Unido y reflejar formas en que el público más joven experimenta cada vez más la cultura”.