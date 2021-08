"Se me cortó la circulación": Ibai relata las divertidas anécdotas de la cena en casa de Messi

El inesperado invitado de la cena de despedida de Messi fue Ibai Llanos. Esto fue así ya que el futbolista argentino, Kun Agüero, y el youtuber tienen muy buena relación, por ello el Kun decidió darle una sorpresa a Ibai.

El futbolista fue a recoger a Ibai a su casa para ir a cenar, sin que este supiera que había sido invitado a casa de Messi, pues el streamer pensaba que iban a cenar a un restaurante.

Al entrar en la casa con el coche Ibai continuaba creyendo que se trataba de un restaurante, contaba en su directo en Twitch lo que pensó en aquel momento: "Parece el típico restaurante privado, que no sale ni en Google. Esto debe ser que deben conocerlo los futbolistas y está Arguiñano desnudo con un taparrabos que me va a cocinar todo".

En ese momento apareció la madre del Kun y le dijo "Ibai, disfruta, esto solo pasa una vez en la vida", según cuenta el bilbaíno en ese momento pensó: "Un restaurante puede ser muy bueno ¿pero que solo pase una vez en la vida? Digo, ¿qué croquetas tienen que poner aquí?"

"Yo estaba en la casa de Messi, sin saber que era la casa de Messi", contaba Ibai que no se percató de que estaba en la casa de Leo hasta que le vio junto a Sergio Busquets y Jordi Alba.

Ibai no podía creer lo que estaba viviendo cuando vio al futbolista descalzo con una camiseta de Batman, unos pantalones de los Chicago Bulls: "Espérate un segundo, me está dando un infarto".

Otra de las anécdotas que comentó en su directo fue cuando apareció Antonela Roccuzzo, la mujer de Messi, y preguntó: "¿Qué tal muchachos, cómo andan? ¿Saben que están en mi casa, no?". Ibai contaba: "Yo en ese momento se me cortó la circulación y dije me quiero morir ahora mismo, yo ahora mismo quiero fallecer".

Este es el vídeo completo en el que narra cómo fue toda la velada.

Desde luego Ibai Llanos nunca olvidará aquella noche y los grandes momentos que vivió en casa del gran Leo Messi.