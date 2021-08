Ibai Llanos "se cuela" en la cena de despedida en casa de Leo Messi... en el coche del Kun Agüero

La marcha de Leo Messi del FC Barcelona es, sin duda alguna, una de las noticias deportivas del mes y, probablemente, del año. Después de más de 20 años en la ciudad condal, el astro argentino se marcha del club de su vida y, por ello, sus compañeros del equipo quisieron despedirse de él en una íntima cena a la que asistieron futbolistas como Gerard Piqué, Sergio Busquets o Jordi Alba.

Los deportistas azulgranas fueron los primeros en llegar a la casa de Messi, acompañados de sus respectivas parejas –incluyendo a Shakira también, después de los rumores de separación que llevan semanas oyéndose en redes–.

Sin embargo, un invitado sorpresa y poco habitual "se coló" en la fiesta de despedida de Leo Messi. Montado en el coche del Kun Agüero, las redes alucinaban al darse cuenta de que en el asiento del copiloto iba montado... ¡el mismísimo Ibai Llanos!

El streamer y el futbolista argentino, nuevo fichaje del club azulgrana, son compañeros habituales de risas y partidas en Twitch, y el vasco también ha demostrado su buena relación con otro de los íntimos de Leo Messi, el defensa Gerard Piqué, pero nadie podía presagiar que Ibai pudiera aparecer en la fiesta.

En ese momento, las redes sociales enloquecieron y convirtieron la visita de Ibai Llanos en un meme absoluto, bromeando constantemente con la reacción del streamer a su contacto con la familia del argentino.

El vergonzoso encuentro entre Ibai Llanos y Leo Messi

Poco después, Ibai Llanos dejaba constancia en sus redes sociales de esa mágica noche en casa de Messi con una foto junto al astro argentino, a la que titulaba "hoy si nos hemos dado la mano".

Con esta escueta frase, el streamer hacía referencia a su anterior encuentro con el futbolista, en el que Ibai hizo el ridículo más absoluto delante de una leyenda del deporte mundial. A finales de 2019, cuando Ibai Llanos comenzaba a ganar más relevancia dentro de las redes sociales y Twitch, ambos coincidieron en un evento publicitario de Adidas.

Sin embargo, en esa ocasión, los nervios le jugaron una mala pasada al creador de contenido, que saludó con poco entusiasmo al futbolista argentino y muchos creyeron que incluso había pasado totalmente de él, dejándole en ridículo. Esta historia ha sido comentada en multitud de ocasiones por el streamer español, que lo considera uno de los momentos más vergonzosos de su carrera.

"No sé qué cojones he hecho que parece que le ignoro cuando le saludo de la vergüenza que me daba, me estoy descojonando Messi se pensaba que iba borracho", explicaba Ibai en sus redes sociales, adjuntando el vídeo del momento del saludo con Leo Messi.

Un final feliz para la historia

Meses después, durante una de sus partidas en directo con el Kun Agüero, íntimo amigo de Messi, Ibai comentaba lo sucedido en aquella ocasión, asegurando que "con lo de Messi no puedo más". Por su parte, Agüero intentaba dar su versión de la historia, haciendo un poco de burla a Ibai: "Para mí quisiste saludar al otro y Leo pensó que querías saludarle. ¿Qué hiciste? ¿No te gusta Messi como juega? Hay que revisar la imagen con el VAR”.

Minutos después, el delantero le aseguraba a Ibai que tenía noticias: "Me contestó Leo", dijo el Kun, compartiendo el mensaje de su compatriota. "Te estoy viendo que estás hablando con Ibai. Dile que está todo bien, no pasa nada. Me dejó pagando. Me dejó re mal adelante de todos, pero no pasa nada", aseguraba Messi, aliviando seriamente el malestar del streamer, que contestaba diciendo:“He ganado. Ya puedo entrar en Argentina”.