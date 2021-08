Antonela Rocuzzo se pronuncia sobre la despedida de Leo Messi con un emotivo mensaje

Leo Messi finaliza la que ha sido, sin duda, la etapa más importante de su vida. El delantero tiene que decir adiós al Barça más de dos décadas después de su llegada.

En una rueda de prensa ofrecida el pasado domingo 7 de agosto, el delantero no podía reprimir sus lágrimas ante la imposibilidad de poder firmar un nuevo contrato con el equipo blaugrana: "Hoy me toca despedirme de esto. Llegué con trece años y después de veintiún años y me voy con mi mujer y con tres catalanes-argentinos. Después de unos años fuera vamos a volver, porque se lo prometí a mis hijos".

Antonela, su apoyo incondicional

Hace tan solo unos días, Messi disfrutaba de unas vacaciones en familia junto a su mujer, Antonela Rocuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Lo hacían en Ibiza a bordo de un lujoso yate en el que compartieron momentos con los también jugadores Cesc Fàbregas y Luis Suárez, también con sus respectivas familias.

Poco después, tanto Antonela como los tres pequeños estaban presentes en la rueda de prensa más dura del futbolista. Horas más tarde la argentina de 33 años rompía su discreto silencio dedicándole un emotivo mensaje en redes sociales a su marido.

"Qué difícil resumir en pocas líneas todos estos años vividos! Tantas emociones que dejaron sus huellas para siempre en nuestras vidas", ha empezado escribiendo junto a una imagen de la familia al completo con todas las copas del FC Barcelona ganadas durante la estancia de Messi en el equipo.

A continuación, Antonela incide en la importancia de la familia como base para superar cualquier momento difícil: "Pero como dice el dicho, lo que no nos mata, nos fortalece!! Y con la familia como base saldremos a la cancha otra vez, más fortalecidos que nunca… ❤️Vamos juntos hacia donde sea, pero siempre hacia adelante!!!!! Te amo mi amor!!!"

EL futuro de Messi y su familia, en París

Tras su salida del Barça, todo apunta a que Messi fichará por el Paris Saint-Germain, trasladando la residencia familiar a la capital francesa. Un hecho que, si bien no ha querido confirmar el futbolista de momento, sí que ha reconocido que se encuentra en negociaciones: "El Paris Saint-Germain es una posibilidad, estamos hablando".

Una posibilidad que parece que ya está más que confirmada, ya que algunos medios deportivos como Deportes Cuatro ha asegurado que la presentación del fichaje del delantero por el equipo de Nasser Al-Khelaïfi tendrá lugar el próximo martes 10 de agosto en la Torre Eiffel.