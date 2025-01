Cristina Pedroche reconfirma su embarazo y explica por qué lo anunció el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes

Como cada año, el fin de año estuvo marcado por Cristina Pedroche. La presentadora de las Campanadas de Antena 3 volvió a dejar boquiabiertos a los espectadores al lucir un vestido de joyería hecha con su propia leche materna. Sin embargo, este años, al igual que ocurrió en 2022, la presentadora también generó interés por su estado.

Y es que tan solo tres días antes, el 28 de diciembre, la de Vallecas y su marido, Dabiz Muñoz, compartían en redes sociales un vídeo en el que reaccionaban ante una prueba de embarazo positiva. Por supuesto, al ser el Día de los Santos Inocentes, muchos aseguraron que se trataba de una broma, y algunos incluso acusaron a la madrileña de jugar con eso para crear más expectativas de cara a Nochevieja.

Una semana después de que haya empezado este 2025, Pedroche ha querido pronunciarse sobre por qué anunció de esta manera que está embarazada de su segundo hijo, quien será hermano o hermana de Laia. Lo ha explicado detalladamente en un post de Instagram, acompañado de sus fotos con el último vestido que ha lucido en las Campanadas, y con el que lanzó el mensaje de proteger la infancia.

"Todavía hoy hay gente que me pregunta que si era verdad lo del embarazo. Pensaba que no hacía falta tener que explicar las razones por las que lo publiqué ese día (ni mucho menos aclarar que es verdad), pero me voy a quedar más a gusto haciéndolo", comienza su mensaje.

Así, Pedroche se ha abierto en canal al explicar el origen de su decisión: "Hace dos años, el 28 de diciembre una revista publicó en portada una foto de Dabiz y mía (muy antigua, por cierto) diciendo que estaba embarazada. Esa revista antes no se puso en contacto conmigo para preguntar si era verdad o mentira. Simplemente lo publicaron supongo que pensando que si era mentira tampoco pasaría nada porque era el día De los Santos Inocentes".

La vallecana ha expresado el dolor que aquello le hizo sentir: "Nadie, pero ni una sola persona se lo cuestionó. Todo el mundo me escribía para darme la enhorabuena. Solo algunas personas cercanas a las que todavía no había tenido la oportunidad de contárselo se lo cuestionaban. Esto me hizo mucho daño, sentí que algo tan íntimo y tan importante 'no me pertenecía'. No pude ser la dueña del mensaje ni de una noticia tan bonita para mí".

Dos años después la historia se repetía, todo coincidía pero esta vez fui mucho más precavida en mis visitas a los controles médicos y se lo conté aún a menos personas que la vez anterior. Llegó el 28 de diciembre del 2024 y sentí que era una buena oportunidad para publicarlo e intentar así olvidar el daño que me habían hecho dos años atrás. Lo publiqué con un vídeo real, actual, en el que salíamos mi marido y yo viendo el test de embarazo".

No había dudas, era imposible que nadie dudara. ¿O sí? Nunca lo vi venir. La gente dice: ¿y por qué no lo publicaste un día antes o un día después? Como he dicho antes era una fecha q yo tenía marcada por el dolor y quería sustituirlo por algo bonito, pero es que además llevo 15 años trabajando en televisión y JAMÁS he hecho una broma sobre mi vida privada y mucho menos en Los Santos Inocentes. Jamás jugaría con algo así".

La presentadora ha querido dar de lo que pensara sus seguidores: "Con esto quiero quizás invitaros (y me incluyo) a reflexionar sobre la influencia que tienen los medios sobre nosotros. Que una revista publique algo y nos lo creamos antes que a los protagonistas de la historia me parece cuanto menos 'extraño'".

Por último, Cristina Pedroche ha expresado cómo se siente con este nuevo embarazo: "Quiero terminar diciendo que no puedo estar más feliz por multiplicar el amor".