Cristina Pedroche prepara una cena para Freddie Mercury, Frida Kahlo, Einstein y muchos más personajes ilustres de la historia

Antes de las Campanadas 2019, Cristina Pedroche ha preparado una cena de Navidad muy especial, con unos sorprendentes invitados.

A través de las redes sociales, la presentadora de televisión ha explicado que se ha sentado en la mesa con "algunos de los personajes más ilustres de la historia y todos tienen una característica en común". ¿Qué será? Pues es el bigote, algo que Pedroche no tiene y que por esa razón, "un poco más y no me dejan cenar con ellos".

Sin embargo, todo tiene solución y la colaboradora de Zapeando se ha dibujado un mostacho para no ser distinta a los demás en este vídeo, que forma parte de una campaña publicitaria de Pescanova.