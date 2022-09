La curiosa forma en la que Susan Sarandon ha hecho pública su orientación sexual

Susan Sarandon aprovechó su visita a The Tonight Show de Jimmy Fallon, uno de los programas con más audiencia de Estados Unidos, para hablar abiertamente sobre su orientación sexual.

Ha sido de una forma un tanto curiosa. En su anterior visita al programa, la actriz de 75 años acudió con sus dos perros, por los que fue preguntada en esta ocasión. Lamentablemente, las mascotas de Sarandon fallecieron el año pasado y no se siente preparada para tener otros perros.

"Mi hijo me ha sugerido que tenga gatos en lugar de perros", ha continuado explicando la intérprete. "Soy bi, así que...", ha añadido, confirmando "sin querer, queriendo" que es bisexual.

Jimmy Fallon ha reaccionado a la confesión de su invitada con un cómplice ""¿Quieres decir que te gustan los perros y los gatos?", a lo que Sarandon ha respondido: "Soy fluida".

Si bien esta no era la primera vez que la actriz había confirmado que se siente atraída por mujeres, estas declaraciones son significativas por ser la primera vez que se declara públicamente bisexual.

En 2015, durante una entrevista con Ellen Degeneres, ya habló sobre su sexualidad: "Dejaría abierta la edad, el color, incluso el género. Estoy abierta. Aumenta tus posibilidades, ¿verdad?"

En la misma línea de fluidez fueron sus declaraciones en 2017 a la publicación LGBTIQ+ Price Source: "Soy abierta de mente. Mi orientación sexual está curiosa para quien quiera intentarlo, por decirlo de alguna manera. Eso sí soy seria en la monogamia, así que no he tenido una gran cantidad de parejas. No es que haya recibido muchas ofertas tampoco".

Volvió a confirmar que no le importaba el género de sus parejas en 2021 en el podcast Divorced Not Dead, asegurando que lo único que le interesaba es que estuviesen vacunadas contra la covid.