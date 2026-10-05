Damiano David comparte más imágenes de su boda con Dove Cameron: "Los mejores días de mi vida"

La música y el amor se volvieron a dar la mano el 24 de septiembre cuando los artistas Damiano David y Dove Cameron se daban el 'sí quiero' tras tres años de relación.

Los cantantes siempre han presumido de su amor en redes sociales, tanto que en octubre de 2025 anunciaron que estaban comprometidos. Días después de su boda, la pareja va mostrando a pinceladas lo especial que fue la celebración, que tuvo lugar durante varios días en la Toscana en el país natal del vocalista de Born With a Broken Heart.

Una semana después de pasar por el altar, Damiano David ha compartido en su cuenta de Instagram nuevas fotografías de la celebración nupcial. En ellas, la pareja muestra outfits distintos a los que ya habían revelado.

Mientras él lleva en algunas instantáneas un esmoquin azul oscuro con una camisa blanca, y en otras un total look blanco, ella lleva un vestido blanco corto a capas con un velo con detalles de estrellas bordados, pero también se la ve en otras fotos con un traje de manga larga blanco.

Por supuesto, el amor traspasa las imágenes y se ve a un Damiano David muy emocionado de dar este paso junto a Dove Cameron. La mira con lágrimas en los ojos, le besa los pies, cortan juntos una colorida tarta de varios pisos...

"Los mejores días de mi vida. Orgulloso de llamarte mi ESPOSA", ha expuesto el artista junto al carrusel de imágenes.