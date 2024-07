David Bisbal se pronuncia sobre su actuación en La Velada del Año: "Se respiraba vida"

Te interesa El tierno vídeo de David Bisbal explicándole a su hijo por qué le "persiguen" sus amigos del cole

David Bisbal arrasó con su concierto en La Velada del Año 4, cuyo espectáculo fue uno de los más aclamados junto al de Will Smith.

"Qué histórico es David Bisbal dios santo", dijo Ibai Llanos en su perfil de X (antes Twitter) después de verle actuar en su evento multitudinario, poco antes de vivir el momento más tenso de la jornada con Anuel AA.

Igual de emocionantes son las últimas declaraciones del almeriense sobre su presencia en La Velada del Año 4. "Sabes que hay momentos que jamás vas a olvidar en la vida", comienza diciendo. "Qué felicidad cantar en el Santiago Bernabéu, en La Velada del Año, haber conocido a Ibai Llanos y a todo el equipo de la organización fue brutal".

Y añade: "Reconozco que estar rodeado por toda la gente que se dio cita en el Santiago Bernabéu me hizo sentir arropado. Me encantó ver un mar de banderas de nuestra tierra España y de un montón de países que amo. Se respiraba vida".

Antes de este mensaje, Bisbal ya había mostrado su entusiasmo en redes sociales por haber podido actuar ante un Santiago Bernabéu completo, que coreaba algunas de sus canciones más míticas como Bulería.

"¡Auténtica locura en el Bernabéu! Me he dado cuenta de que estas canciones no son mías, ¡son vuestras! Lo que habéis liado", comentaba David Bisbal, que fue el único artista español en actuar durante el evento; de ahí que entrara al recinto al grito de "¡Arriba, España!".