Demi Lovato vuelve a publicar fotos en bikini sin retocar para normalizar las imperfecciones

El artista ha compartido una imagen en sus redes sociales en la que comunica que se siente una persona no binaria, es decir, que no se identifica con el género masculino ni con el femenino. Por esta razón, Sam Smith también pide que dejen de referirse a su persona como 'él' o 'ella' (he o she, en inglés) y que lo hagan con pronombres neutros como 'they o them'.