El desliz de Nacho Vegas publicando una foto de él desnudo: "Con toda mi inocencia"

El cantante asturiano Nacho Vegas se encuentra en México, donde ofrecerá varios conciertos dentro de su gira Mundos inmóviles derrumbándose. Un viaje que está compartiendo a través de redes sociales, publicando diferentes fotografías en Guadalajara, su primera parada en el país.

En una de ellas, Vega quería mostrar las espectaculares vistas de la habitación de su hotel, donde se podía ver una amplía vista de las luces de la ciudad en plena noche.

Lo que no calculó el cantante es que al estar con la luz encendida dentro de la habitación, podía reflejarse en el cristal lo que había en el interior. Y por si fuera poco, lo que se ha visto en el cristal es su cuerpo completamente desnudo.

Aunque la imagen en Facebook no ha sido eliminada, la estricta política sobre desnudos en Instagram no le ha dado ni unos minutos de tregua, eliminando la publicación y notificando al autor que había incumplido las normas de la comunidad.

Algo que le ha sorprendido por completo ya que no se había percatado de este pequeño desliz, que ha decidido tomarse con mucho sentido del humor. Lejos de avergonzarse, no solo ha dejado la publicación en Facebook si no que ha compartido su desnudo accidental en Twitter explicando lo sucedido.: "Puse esta foto con casi toda mi inocencia en IG y la app me la canceló al instante por contravenir no sé qué normas absurdas. Qué bobonas son estas cosas corporativas, ¿no?", ha escrito sin indicar cuál ha sido el motivo de esta cancelación, para saber si los usuarios son tan avispados como Instagram, o por el contrario son igual de despistados que él.

Sus seguidores se lo han tomado con el mismo sentido del humor, bautizando al músico como Nacho "Vergas" y bromeando sobre este despiste.

Nacho Vergas. Perdón si no lo digo reviento — fuser (@JaviFuser) March 18, 2022

Con lo bonita que es Guada de noche. No aprecian el arte. — Mitxelo (@mitxelino) March 18, 2022

La cancelaron por que falta definición. — cloping ⚡️🔻 (@clop_cloop76) March 18, 2022