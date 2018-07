Duelo de desnudos: Miley Cyrus VS Najwa Nimri

Si hace unos días pudimos ver a una irreconocible Miley Cyrus posando desnuda para W Magazine, ahora vuelve a enseñarnos sus encantos en otra publicación.

En esta ocasión la camaleónica cantante se inspira en la imagen de Marilyn Monroe en una sesión de fotos realizada por el reconocido fotógrafo Mario Testino para la edición alemana de Vogue.

Y es que Miley sigue vetada por la edición estadounidense de Vogue después de que su editora, Anna Wintour, cancelara la aparición de la cantante en la revista tras de su comportamiento 'bochornoso' durante su actuación la gala de los MTV Music Awards.

Por otro lado, aquí también tenemos cantantes que se desnudan para promocionar su disco. Najwa Nimri protagoniza la portada de Interviú con un desnudo integral para dar a conocer Rat Race, su último trabajo. Najwa habla además de su adolescencia, asegurando que no volvería a pasar por ella porque "los chicos sois unos cerdos y me parece bien. No voy a escenificar que me parezca bien en un desnudo, pero sí puedo jugar con ello. A los 40 ya puedo jugar con ese morbo, a los 20 me ponía de mala leche".

También se sincera sobre el consumo de sustancias ilegales: "Probé todas las drogas en el momento que tenía que probarlas. Ahora está el DMT, una sustancia que te conecta con el más allá. Lo utilizan mucho los músicos. De vez en cuando romper con la rutina, con la realidad, pasar a otro estado de consciencia, es conveniente".

En el interior de la publicación podemos ver a lo largo de 14 páginas "su particular visión del erotismo con varios desnudos integrales", realizados por Virgil Jubero, director de su último videoclip Feed us.