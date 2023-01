"Ella avisó y ahora tenemos un HIT": el vídeo de Rosalía en el que habla de la grabación de 'LLYLM'

Rosalía triunfó en la pasada gala de los Premios Latin Grammy. La artista se llevó a casa cuatro gramófonos, entre los que se encontraba el premio a Mejor Álbum del Año por su disco Motomami. Fue el mismo premio que consiguó en 2019 con El Mal Querer, lo que significa un auténtico hito para la artista. Es la primera hispana que consigue doblete en esta categoría.

Cuando se subió al escenario a agradecer el reconocimiento destacó el esfuerzo que tuvo que llevar a cabo para hacerlo realidad. "Este es el disco que más he tenido que pelear para poder hacer. Que más me ha costado hacer. Pero tiré para adelante y es el que más alegrías me ha dado", decía, visiblemente emocionada.

"Gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando. Gracias a Latinoamérica por tanta inspiración. Gracias a mi país por seguir dándome cariño y por no dejarme caer. Y gracias a mi familia, a mi equipo, a Dios, al amor de mi vida... ¡Baby te quiero!", añadía, dirigiéndose a Rauw Alejandro, que estaba muy atento siguiendo el discurso de su chica.

También tuvo palabras para su equipo. "David, Noah, Dylan, Uzy... I see you tomorrow in the studio (os veo mañana en el estudio). Thank you for do Motomami with me", decía, dirigiéndose a los miembros de producción que la han ayudado a sacar adelante las canciones de Motomami.

Llamó poderosamente la atención que en vez de tomarse el día libre después de haber ganado cuatro Premios Latin Grammy, la artista quisiese seguir trabajando en su música. Ahora sabemos que lo hizo para grabar LLYLM, la rumba en spanglish con la que cambiar radicalmente -una vez más- de sonido. Lo ha confirmado en la ronda de preguntas y respuestas que llevó a cabo este domingo en su Twitter.

Rosalía en Twitter // Twitter Rosalía

"La mañana siguiente de los grammys latinos", dijo cuando le preguntaron cuándo había grabado la canción.