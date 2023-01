Rosalía confirma una nueva colaboración con un artista brasileño

Rosalía ha pasado el finde semana en Madrid. La cantante acudía el pasado viernes al concierto de Carolina Durante en el WiZink Center y unas horas antes de que diese comienzo el show comenzaba una retransmisión en directo a través de su cuenta de Instagram en la que, mientras se acicalaba para la gran noche, charlaba con su comunidad.

Pero estos últimos días Rosalía ha estado de lo más parlanchina con sus seguidores. No solo hizo este directo el viernes. El domingo por la tarde, mientras descansaba en el sofá de su casa y comía palomitas, comenzó una ronda de preguntas y repuestas en Twitter. "¿Alguna pregunta?", arrancó Rosalía, que en pocos minutos recibió un aluvión de cuestiones.

Entre ellas, un seguidor quiso saber si en algún momento tendría lugar una colaboración musical con un artista brasileño. "I actually think soon (en realidad creo que pronto)", contestó la cantante, dejando claro que ya tiene entre manos nuevos estrenos. Su último tema, LLYLM, es una rumba en spanglish con un sonido muy diferente al de su disco Motomami.

Rosalía colaborará con un artista brasileño // Twitter Rosalia

El nuevo disco tardará en llegar

En la conexión en directo a través de Instagram reveló que todavía faltaba tiempo para poder hablar de un nuevo disco. "No tienes fe ni nada amor", exclamaba nada más leer la pregunta: ¿cuándo saldrá el cuarto album?.

"Aun falta", respondía la artista, que añadió que sus compropmisos profesionales y su ritmo de trabajo le impedía meterse en el estudio a crear durante tanto tiempo como desearía.

"Si me encierro y no hago nada más, creo que en un año podría hacerlo", decía con tono irónico. "De Los Ángeles a El Mal Querer no pasó tanto tiempo", apuntaba su hermana Pilar, aclarando que en ese omento también estaba ocupada con sus estudios de música. "Estaba haciendo el trabajo de fin de carrera que era ese, hacer el disco", añadía Rosalía.

El setlist de los festivales no será igual que el del Motomami World Tour

Otra de las cuestiones que ha aclarado la artista es que los conciertos que tiene programados para este 2023 no tendrán el mismo repertorio de canciones de la gira Motomami World Tour.

En España, la cantante se subirá al escenario del Primavera Sound tanto en Madrid como en Barcelona.