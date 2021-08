El emotivo mensaje de Kiko Rivera tras recibir un retrato de su padre, Paquirri, con sus nietos: "Me llena el alma"

Kiko Rivera no se encuentre en el mejor momento de su vida y sus redes sociales dan buena cuenta de ello. El DJ lleva semanas usando su cuenta de Instagram para desahogar sus sentimientos más profundos mientras se encuentra inmerso en una guerra mediática contra su madre, la tonadillera Isabel Pantoja.

Sin embargo, la difícil situación que atraviesa a la hora de lidiar con su madre no ha impedido que el cantante muestre constantemente a sus hijos la importancia de mantener una familia unida y del amor de unos padres hacia sus hijos. Para él, su mujer Irene Rosales y sus hijos Francisco, Ana y Carlota son los pilares fundamentales, aunque algo le falta...

En estos duros momentos, Kiko Rivera no ha dejado de demostrar el sentimiento de vacío que le provoca la falta de su padre, el difunto torero Francisco Rivera, 'Paquirri', en su vida. Su último gesto para mantener la memoria del torero frente a sus hijos no ha hecho más que evidenciar el amor por su progenitor y su intención de preservar su memoria por encima de todo.

Aunque el colaborador de televisión apenas conoció a Paquirri –aún era muy pequeño cuando su padre falleció durante una corrida en Pozoblanco en 1984–, la figura de su padre siempre ha estado muy presente en su vida y su reconciliación con sus hermanastros, Fran y Cayetano Rivera, ha acrecentado esos lazos. Ahora, parece que el DJ quiere inculcar también la memoria de su padre en los nietos a los que nunca conoció.

Un precioso retrato para "llenar el alma"

Así, Kiko Rivera no ha podido evitar emocionarse al ver un "retrato" de Francisco Rivera abrazando a sus nietos. De esta manera, el hijo de Isabel Pantoja ha compartido a través de sus redes sociales un "precioso regalo" de una fan, descubierto por su mujer, Irene Rosales, que le ha llegado al corazón.

"Hoy mi mujer me mandó esto, yo no lo había visto y justo ahora me emocioné muchísimo. Gracias @lineecurve por sacarme lágrimas que, aunque sean de tristeza, también tienen un poquito de alegría. Esta maravilla representa mi papá con sus 3 nietos, y me llena el alma. Te extraño papá y te prometo que tus nietos conocerán de su abuelo", escribía en este emotivo mensaje.