Eva Soriano insiste en su fobia al agua: "Me da miedo morir ahogada, me da muchísima angustia"

Además de ser la gran presentadora de Cuerpos especiales, Eva Soriano se diversifica a lo grande. Por eso está haciendo un gran concurso en El Desafío, regalando momentos divertidos, emotivos y tensos en el espacio conducido por Roberto Leal. Pero, además, ha visitado el nuevo programa de Onda Cero Podcast con Rebeca Marín al frente: Prohibido morirse.

En este nuevo formato radiofónico la cómica ha repasado los aspectos más importantes o simbólicos de su vida. y es que pese a ser muy positiva, a la humorista le encanta "rajar", y más "en un momento en el que se va a acabar la humanidad".

Su reflexión sobre la muerte

"Tengo ganas de que todo explote porque creo que a nivel planeta los humanos somos lo peor, pero me gustaría que fuera ya de vieja", ha reflexionado la catalana. "No creo que no me dé miedo la muerte, sino que forma parte de vivir", ha compartido, defendiendo que no hay que vivir "como si esto tuviera una fecha de caducidad".

Sobre su funeral lo tiene claro. Empezaría por un "set de comedia" si puede dejar algo grabado. "Me encantaría que sonara la canción Forever Young solo por las risas, y cuando fuera a entrar la gente a hacer speeches sonara Zombie", ha contado sobre su último adiós.

"Si hay alguien en el cielo con quien me quiero pegar una buena juerga es con Lola Flores", ha declarado la cómica.

Su opinión actual sobre el sexo

Eva Soriano no tiene actualmente una relación muy estrecha con el sexo. "Follar creo que está sobrevalorado. Estoy en un momento de mi vida en el que me da pereza, prefiero un cocido, porque nunca me ha hecho sentirme mal", ha compartido en el podcast

Estoy desinflada con la burbuja del folleteo", ha insistido la cómica. "Ojalá el precio de la vivienda estuviera pasando por lo mismo que yo con el sexo", ha comparado la presentadora de Cuerpos especiales. Ella apuesta a que el sexo es "escucharse", pero actualmente parece ir por otro camino.

Aún así abraza el "tener contradicciones": "Es lo que hace que acabes evolucionando".

Pero si muriera en cinco minutos, Eva Soriano tiene claro con quiénes tendría sexo: "Me haría un trío con Brandon Sklenar y Jacob Elordi". "También metería quizás a Margot Robbie, Jessica Chastain y Zendaya... Ya que estamos abriendo puertas", ha dicho, entre risas.

En contra del camino de la superficialidad, la humorista ha reivindicado mostrarse tal y como se es en redes sociales, defendiendo que el paso del tiempo pasa para todos, también las mujeres: "Yo no me levanto todos los días con el rímel y los labios maquillados, hay que enseñar que somos personas".

"Creo que parte del feminismo debería enfocarse a estar con hombres más jóvenes", ha defendido la invitada al podcast, que ha bromeado con que "el colágeno se absorbe".

¿Cuál sería el titular de su vida?

"Fua, tía, y nos lo queríamos perder", titularía Eva Soriano su propia vida.

Y cuenta por qué: "Es un poco la historia de mi vida, de incredulidad absoluta. No dejo de ser una tipa de clase media que empezó queriendo ser cantante, luego actriz y pasa por ser una charlatana que te tira las cartas en una mesa". Así, la catalana se da las gracias a sí misma por haber apostado por ella misma.

Al mismo tiempo, lo tiene claro: "Le pediría perdón a mucha gente, siempre hay que pedir perdón a la familia por cosas". Por su parte, le agradecería la ayuda recibida a su madre, Asun: "Es una persona que está afincada a mí y la quiero mucho, sé todos los esfuerzos que ha hecho y ha sufrido".

"Mis padres vieron en mí a una niña artista y creo que tengo el mal del niño prodigio, sin haber sido Melody tengo esa cosa de entretener, intentar alegrar y que todo el mundo esté bien", ha contado junto a Marín.

La relación de Eva Soriano con el dinero

Pese a su éxito, Eva Soriano tiene claro que sus principios valen más que el dinero. "A mí no se me ha ido la olla porque tengo mucha conciencia de clase", ha defendido. No obstante, ama lo que hace: "Antes tenía un plan B pero ahora no porque me he dado cuenta de que esto me hace tan feliz que todo lo demás me parece una mierda".

La cómica abraza las diferencias ideológicas de una misma, pero nunca ha "hablado de fútbol, de política, ni de religión" en su profesión por consejo de Javier Cansado cuando comenzó en comedia. Por eso miso nunca sería política: "No me atrae nada […] Sé que se me daría muy bien la política pero no lo haría".

"Yo he creado toda esta burbuja alrededor de alguien vacío, cuando alguien se dé cuenta de quién soy...", ha expuesto sobre sí misma.

Los miedos de Eva Soriano

Eva Soriano vive con varios miedos, y no tiene problema en contarlos. "Me da miedo morir ahogada, me da muchísima angustia. Tengo varias historias", ha explicado, tal y como confesó en El Desafío. Así, ha contado sus experiencias: "En Ibiza me rescató una lancha, en Cádiz salvamento marítimo, y tengo fobia en sitios que no hago pie".

"También soy claustrofóbica, me dan miedo los sitios cerrados y lo paso bastante mal", ha añadido Soriano, mostrando así una debilidad más.

Pero si pudiera elegir cómo morir lo tiene claro: "Me voy la cama, me arropo un poquito y no me vuelvo a despertar jamás". Lo que más pena le daría de morir ahora sería "no vivir un amor de manera loca".

Por otro lado, la cómica ha detallado que no quiere ser madre en esta vida. "No puedo echar de menos algo que no he tenido", ha reflexionado. Le gusta su vida tal y como es, y no siente el deseo de tener hijos.