Una exmodelo de Victoria's Secret denuncia que la obligaban a esnifar cocaína y tener sexo para estar más delgada

El sueño de ser un ángel de Victoria's Secret se convirtió en una auténtico infierno para Bridget Malcolm. Así lo ha contado ella misma en Instagram, donde ha denunciado que siendo menor de edad le obligaban a consumir cocaína y tener sexo para estar más delgada.

Su relato llega días después de que Malcom revelase en TikTok que la firma prescindió de ella en el desfile de 2017 porque había aumentado de talla de sujetador, aunque eso no es nada comparado con su última y dura revelación. "Dejadme que os haga un recorrido por el tiempo: a los 18 años había vivido sola en tres países. Viajé a todos los continentes, excepto a la Antártida. Fui manipulada por un hombre mucho más mayor que yo y me agredieron sexualmente varias veces", cuenta en el vídeo, en el que asegura que no ha hablado antes porque sufría un fuerte trastorno de estrés postraumático.

"Mi agente me recomendó que consumiera cocaína para perder peso. Cuando aún era menor de edad me dijo que tuviera mucho sexo para adelgazar", relata Malcom, quien cuenta que no podía socializar sin beber: "Comencé a desarrollar una gran dependencia de Xanax y Ambien para poder pasar la noche. Y eso fue antes de cumplir los 18".

Bridget cuenta que desarrolló un fuerte trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión mientras luchaba contra la anorexia y la ortorexia. La situación llegó a un punto tan crítico que en su 26º cumpleaños sufrió un fuerte ataque de nervios y durante todo el año siguiente estuvo sin poder salir de casa sin sufrir un ataque de ansiedad. Llegó incluso a plantearse quitarse la vida: "Fue aterrador".

Bridget Malcom, en el desfile de Victoria's Secret de 2016. // Getty Images

Lo cuenta tres años después, con 29 años y con la vida rehecha. "Llevo más de dos años sobria. Llevo cuatro años recuperándome de un trastorno alimenticio. Soy feliz. Estoy equilibrada. Soy fuerte y me siento mejor que nunca", explica Malcom, a la que le gustaría que su voz sirviese para marca la diferencia en la industria de la moda.

Casada con Nathaniel Hoho, asegura que se siente una modelo afortunada: "He podido hacer una larga carrera en la industria de la moda, pero mi trabajo no debería incluir abusos".