Un experto vocal elogia el trabajo de Cristina Castaño en 'Tu cara me suena': "Me ha sorprendido"

Cristina Castaño está arrasando en Tu cara me suena 13. La actriz va la tercera en la clasificación general, solo por detrás de los cantantes María Parrado y J Kbello, y todo gracias a una sorprendente calidad vocal y un talento innato para simular voces de grandes estrellas.

Desde la primera gala, Castaño dio un golpe sobre la mesa con su imitación de Mina cantando Amor mio. Israel del Amo, un experto vocal con amplia experiencia, comparte su entusiasmo por "la capacidad vocal" de la intérprete y asegura que sus actuaciones han sido toda una sorpresa. "Yo estoy alucinando con Cristina Castaño en Tu cara me suena", dice.

"Demuestra un control vocal espectacular"

"Qué barbaridad de técnica vocal", comenta sobre su imitación de la Gala 1. "Está cantando en una configuración vocal llamada belting y de repente cambia a un pliegue tieso, siendo esto algo muy complejo. Demuestra un control vocal espectacular".

A nivel técnico, asegura que "en el belting predomina el uso de pliegues vocales verdaderos gruesos, por eso suena intenso" y que "baja su laringe para oscurecer su voz en algunos finales". "Utiliza también la constricción de los pliegues vocales falsos para dar esa textura en la voz y darle ese carácter hablado que usaba mucho Mina", añade del Amo.

"Qué pasada. Menuda concursante se ha llevado Tu cara me suena", comenta el experto al final del vídeo que ha publicado en sus redes sociales. Ante la viralidad de la publicación, la propia Cristina Castaño ha escrito un comentario: "Ohh, ¡muchas gracias!".

La carrera de Cristina Castaño como cantante

Aunque el público general conoce a Cristina Castaño como actriz, lo cierto es que esta no es la primera vez que la gallega demuestra su talento vocal. En 2001, representó a España en el prestigioso Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar junto a Elvira Prado. Además, ese mismo año colaboró con artistas como Carlos Núñez y Lucía Gil.

Desde entonces, Castaño participó en varios musicales. Entre 2006 y 2008, realizó más de 600 funciones en España con Fama. Años después, entre 2015 y 2016, interpretó a la protagonista del musical Cabaret, Sally Bowles, un papel que le valió el galardón a Mejor actriz revelación en los Premios Teatro Musical.