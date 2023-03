"Fue amor a primera vista": Rauw Alejandro y Rosalía recuerdan qué pasó el primer día que se vieron en persona

La pareja con más poder ahora mismo de la música latina se desnuda como nunca en su última entrevista con Billboard, revista en la que protagonizan la portada del mes.

Con motivo del lanzamiento de RR, su EP conjunto, Rosalía y Rauw Alejandro han recordado cómo se produjeron sus primeros contactos.

Llevaban tiempo intercambiando mensajes a través de Instagram pero no habían tenido la ocasión de encontrarse cara a cara hasta que se celebraron los Latin Grammy del año 2019 en Las Vegas. Tuvieron lugar un 14 de noviembre.

Quedaron en el lobby de un hotel de la ciudad. Ella iba vestida con un mono negro de Alexander Wang; él, con una chaqueta deportiva azul y amarilla. Ella pidió un vaso de agua y él una copa de whisky.

"Estaba nervioso. Bajó, la vi, y fue amor a primera vista, 100%, sin duda", dice Rauw Alejandro en la charla.

"Bueno, a primera vista... Ya con las fotos...", matiza el puertorriqueño antes de que Rosalía le interrumpa y aclare entre risas que ella ya se había enamorado mucho antes: "Yo desde la primera vez que oí tu nombre".

Aquella noche de Los Latin Grammy 2019 Rosalía empezó a hacer historia.

La de Barcelona se subió al escenario para cantar A Palé y Con Altura en una actuación de lo más transgresora ante un público internacional que rápidamente comenzó a fijarse en ella.

Se llevó a casa sus primeros cuatro Premios Latin Grammy gracias a El Mal Querer, que fue el Álbum del Año. "Estoy en shock, es lo único que me esperaba, os lo juro", dijo, sorprendida por la acogida de su música al otro lado del charco.

Por qué no habían colaborado hasta ahora

Han pasado casi cuatro años desde aquel momento y antes de hacer música juntos prefirieron establecer unas bases en su relación.

"Hay gente que capitaliza el amor desde el principio", dice Rosalía sobre ese afán de mostrar la intimidad de uno mismo desde el principio, cuando todavía no existen garantías. "Lo nuestro fue tan genuino que yo creo que los dos decidimos no utilizarlo para eso", añade el puertorrqueño.

"Quisimos sentar los cimientos de la relación, y luego si tenía que venir la música, pues vendría", asegura la intérprete. En aquel momento sus carreras empezaban a despuntar a nivel global y para ellos era importante separar la industria de su relación.

"Teníamos que enfocar nuestras carreras, es imposible que un romance no sea algo popular. Si salía eso a la luz sentíamos que nuestro esfuerzo hubiese quedado en un segundo plano y priorizar nuestros proyectos", añade Rauw.

Tres canciones: pasado, presente y futuro

Su EP RR está formado por tres canciones y cada una de ellas corresponde a una etapa de su relación. "Beso es lo que sentíamos al principio, Vampiros es donde estamos ahora y Promesa es el futuro", resume la cantante sobre la columna vertebral de este mini disco en el que cantan sobre las pasiones que los han llevado hasta donde están ahora.

"Me gusta la fragilidad de la frase que dice 'a dónde vas' de Beso, es como que te desarma, es como... Una frase muy frágil", dice la cantante sobre su frase favorita de la canción con la que anunciaron que se habían comprometido. Al final del videoclip, Rosalía muestra el gigantesco anillo de compromiso con el que el puertorriqueño le hizo la gran pregunta

Admiración mutua el uno por el otro

Rosalía y Rauw se admiran mutuamente y ese es uno de los grandes pilares que muestra que su relación está consolidada. Se trabajan mucho sus actuaciones y puestas en escena, pases para los que ensayan durante meses.

"El baile es una forma más de explicar mi música, es algo que me ayuda a sentirme bien en el escenario. No bailo tan bien como Raul, pero ahí voy. Él es otro nivel bailando. Me encanta verlo actuar porque me inspira", dice Rosalía.

"Yo he aprendido mucho de Rosi. Tiene una base más sólida que la mía dentro de la música. Yo soy un poco más extrovertido dentro de la música, ella es muy disciplinada, mucho más que yo. Y si estás con alguien disciplinado es imposible que no se te pegue. Ella es una freak loca, una workalcoholic, clases de canto, de piano, bailar, el estudio, aquí, allá... Y yo... '¿Para qué si nadie canta como tú?'", dice, embelesado.

Ella tiene la disciplina y la formación y él la habilidad para dar lo mejor de sí sobre el escenario de manera natural. "Tú eres una persona que fluye mucho, tienes mucha fe y organicidad. Siempre me dices 'relájate', nos parecemos pero a la vez no. Tu me reequilibras", termina Rosalía.