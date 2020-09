Gabriela y Bad Bunny: la verdad sobre los rumores de infidelidad y el vídeo de Ele A El Dominio

"Si Gabriela le ha puesto los cuernos a Bad Bunny yo dejo de creer en el amor", ha sido uno de los comentarios más extendidos en Twitter, al correr como la pólvora el rumor de una supuesta infidelidad de Gabriela a su chico, el cantante Bad Bunny, que acaba de estrenar su tema 'Una vez'.

Considerado uno de los mayores exponentes de la música urbana, Bad Bunny tiene toda una legión de seguidores a los que no solo les gustan las canciones del puertorriqueño, sino que tampoco se pierden un solo capítulo de su vida privada. Y su historia de amor con Gabriela, una fan que logó el sueño de estar con su ídolo, sirve de inspiración para muchos de ellos.

Ahora, tras la publicación de un vídeo por parte de otro cantante conocido como Ele A El Dominio, ha disparado todas las alarmas.

¿Ha sido infiel Gabriela a Bad Banny con El Dominio? Nada de eso. Sin embargo, estuvieron juntos antes de que la joven comenzara a salir con el 'conejo malo'. Y en la grabación, el artista urbano deja caer comentarios bastante ofensivos e insinuaciones sobre posibles vídeos privados con más de una mujer, entre los que podrían hallarse filmaciones con la actual pareja de Bad Bunny.

Ante esto, la bola ha ido creciendo en redes hasta que muchos han dado por sentado el rumor de infidelidad, con comentarios como "que Gabriela le ha puesto los cuernos a Bad Bunny, se viene un perreo triste", haciendo alusión a nueva música e incluso a un 'Amorfoda 2.0', con esos versos tristes que rezan: "No quiero que más nadie me hable de amor / Ya me cansé, to' esos trucos ya me los sé / Esos dolores los pasé"; imaginándose tal vez al cantante escuchando en bucle su tema 'VETE', dedicado justamente a la infidelidad, como él mismo anunciaba en redes sociales el día de su estreno: “Si te fallaron (pegaron cuernos) o ya no soportas a esa persona, esta es la canción a dedicar #VETE”.

EL CULEBRÓN GABRIELA, BAD BUNNY Y EL DOMINIO

Pero la cosa no acaba aquí, porque este culebrón aún tiene algún capítulo extra. En uno de los vídeos que ha publicado Ele A El Dominio en sus redes, habla de una supuesta fiesta en un barco - que inspiró la canción 'Pal bote'-, a la que habría asistido Gabriela siendo ya novia de Bad Bunny. Algo que, según afirma El Dominio, no gustó al cantante.

En el vídeo a continuación se hace un pequeño balance de toda esta jugada, que para muchos podría atender a un ataque de celos por la buena relación entre Bad Bunny y Gabriela.

MEMES SOBRE LA SUPUESTA INFIDELIDAD DE GABRIELA A BAD BUNNY

Como era de suponer, la red se ha llenado de comentarios, fotos, gifs y memes sobre esta supuesta infidelidad. "Bad Bunny salva el 2020 repetidas veces y lo que recibe son cuernos que se pare el mundo ahora mismo que yo me bajo", comenta un usuario:

"Estoy perdidísimo. Cómo que Gabriela le ha puesto los cuernos a Bad Bunny?", comentaba otro fan:

Y mientras unos han tratado de centrar más el tiro: "Gabriela estuvo con el dominio antes de que ella y Bad Bunny empezaran, el chamo hizo una canción en 2017 y sigue mordío desde entonces. por favor si no conocen la vaina no vainéen":

Otros han dejado volar muy libre la imaginación, juntando parejas y esperando la llegada de desgarradora música nueva: "¿Os imagináis que Gabriela ha engañado a Bad Bunny con Anuel y por eso él y Karol G se han separado? El Plot twist del añoCara con lágrimas de alegría"