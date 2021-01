Gisela se convierte en Elsa de Frozen en la nieve

Tras compartir una sugerente fotografía para celebrar su 42 cumpleaños y dar la bienvenida al 2021, Gisela se ha convertido en Elsa de Frozen.

La artista ha aprovechado la nieve que ha dejado el temporal Filomena para fotografiarse como la protagonista de la película de Disney.

"El frío a mi nunca me molestó...", ha escrito Gisela en Instagram, donde ha publicado una serie de imágenes que ella misma invita a pasar "para ver qué se oculta debajo de la capa...".

La cantante catalana ha confesado que "hace tiempo que quería hacer esta sesión de fotos", "ahora la nieve ha venido hasta mí" y espera "que os quedéis helados.... pero de amor...".

Gisela es la interprete de la banda sonora de Frozen, una de las películas más exitosas de Disney y ganadora de dos Premios Óscar: por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por 'Let It Go'.