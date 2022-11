Amaia Montero y su mes en silencio: ¿cómo está tras sus enigmáticas publicaciones?

Amaia Montero solía usar recurrentemente su cuenta de Instagram para publicar momentos de su día a día con fotografías en las que normalmente aparece muy sonriente, acompañada de mensajes optimistas.

Sin embargo, el 14 de octubre, entre varias publicaciones anunciando su nuevo disco, Amaia publicó un selfie en blanco y negro en la que se le veía algo demacrada y despeinada. Pero lo que más preocupó a sus seguidores no fue esta imagen, sino lo que escribió en uno de los comentarios de la publicación: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?"

"La vida sirve siempre", le respondió Paula Echevarría. Uno de los miles de mensajes de apoyo que recibió por parte de otros usuarios que, sin saber muy bien que estaba pasando, empatizaron con la situación de Amaia y le querían transmitir su cariño.

El ciberacoso gratuito a personas conocidas

Lamentablemente, también hubieron quienes aprovecharon esta foto para hacer bromas de mal gusto, algo que se ha estado denunciando a través de redes sociales poniendo de manifiesto casos como el de Verónica Forqué o el más reciente fallecimiento de Aaron Carter, también personas muy conocidas que han sido víctimas del ciberacoso.

Sea por el motivo que sea, Amaia lleva un mes sin dar señales de vida en Instagram. Sí que ha hecho alguna actualización en TikTok, pero siempre rescatando vídeos de actuaciones suyas de años atrás.

Ahora, El español ha podido hablar con el círculo cercano de la arista para saber cómo se encuentra a las puertas del lanzamiento de su nuevo disco, La Boca del Lobo. Si bien Amaia se ha refugiado en su madre Pilar, su hermana Idoia y un "ejército de amigas que la miman y la cuidan", su deseo de centrarse en su nueva música es su máxima motivación: "Es su mayor ilusión y está volcada en el curro y en que todo salga bien".

En cuanto a lo ocurrido en las últimas semanas, esta fuente no quiere ahondar en el tema, respondiendo con un escueto "Va mejor y está bien". Lo que sí que explica es que lo que les importa tanto a Amaia como a Idoia es que la madre de ambas, Pilar Saldías, esté lo más protegida posible de los comentarios y titulares que puedan surgir de la cantante.