Ibai Llanos avisa: "Si tu hijo pasa mucho tiempo viendo vídeos puede estar sufriendo acoso"

Ibai Llanos se ha convertido en todo un fenómeno social, motivo por el que Jordi Évole ha querido entrevistarle y dedicarle una de las entregas de Lo de Évole. En un intento por acercarse a la figura del streamer, que ha conseguido enganchar a una generación entera a golpe de directos en Internet, el periodista se ha sentado en el salón de la casa que Llanos tiene en Barcelona para conocer quién se esconde detrás de su figura mediática.

A sus 25 años, Ibai vive en una casa de 700 metros cuadrados que tiene un valor de 4 millones de euros y que el streamer y los compañeros con los que vive tienen alquilada por 15.000 euros al mes, según ha desvelado en el programa. Aunque maneja cifras millonarias a una edad muy temprana, no ha despegado los pies del suelo, al menos así lo ha comentado su padre al inicio del programa.

Pero, ¿cómo llega alguien a tener sus finanzas haciendo directos en Twitch o Youtube? "Hay mucha gente que me sigue para evadirse de sus mierdas. Por eso intento hacer un directo divertido", explica.

Jordi Évole se ha interesado por saber qué opina el streamer de que los jóvenes de hoy en día pasen tantas horas frente a una pantalla, viendo directos o jugando a videojuegos, Ibai lo tiene claro y avisa: "Si tu hijo o hija solo hace eso constantemente, yo intentaría hablar con el o ella y comprender qué pasa. Hay chavales que ven vídeos para evadirse porque tienen problemas como bullying". Internet se convierte en un refugio donde muchos niños con problemas en sus centros escolares encuentran apoyo y "sus amigos de verdad están en Internet", explica.

Sus orígenes

Ibai Llanos comenzó creando un canal de Youtube con sus compañeros del colegio sin saber que se podía ganar dinero con el contenido que estaban creando. Mientras, soñaba con ser futbolista o médico, como su abuelo. Acabó viviendo de los directos casi por casualidad, por eso no quiere convertirse en un referente a seguir. "Me da miedo que la gente quiera ser como yo. A mí me ha salido bien, pero me da miedo que los chavales quieran hacer directo y ganar mucho dinero. Esto pasa una vez entre un millón".

Por ello, el streamer anima a sus seguidores a estudiar aunque "no quiero quitarle el sueño a nadie" pero es difícil que puedan alcanzar el mismo éxito que ahora tiene él. Llanos opina que es mejor ir algo más seguro, quizá porque en su infancia pasó apuros económicos en su casa, una etapa que ahora está muy atrás, pero no olvidada. La crisis de 2008 afectó a su familia y sabe lo que es vivir con deudas porque lo ha vivido en su propio hogar. Quizá esos duros momentos fueron los que animaron a Ibai a buscar un refugio en los videojuegos.

Años después de aquella traumática experiencia, Ibai Llanos recibió su primera oferta de empleo, pero tenía que marcharse a vivir a Barcelona por un salario de 1.000 euros al mes. Decidió marcharse, aunque esa decisión le pasaría factura. Durante un tiempo, el streamer empezó a tener problemas para caminar, miedo a salir a la calle o miedo a quedarse en casa. No sabía que estaba sufriendo ansiedad y ataques de pánico. "Fue mi peor momento", asegura.

Seguirá pagando impuestos en España

Después las cosas fueron mejor e Ibai se siente cómodo con lo que hace. Tanto que hasta ha rechazado contratos en los que le ofrecían altas cantidades de dinero por ser la imagen de algunos bancos o casas de apuestas. "No me siento cómodo con eso", asegura el streamer que tiene muy claro por dónde quiere llevar su trayectoria profesional.

Tan claro lo tiene que mantiene una posición firme respecto al tema de los impuestos y la fuga de youtubers a Andorra. "No había visto una campaña tan fuerte entre los que se quieren quedar y los que se quieren ir. Ha habido un debate muy agresivo. Da igual si me voy, la audiencia me va a seguir igual y va a ser rentable a un nivel egoísta. Pero es normal que paguen más los que más ganan. Yo los impuestos que me corresponde donde vivo felizmente ahora mismo", explica.

Si hay algo que ha demostrado Ibai Llanos es que, a pesar de su corta edad, tiene la cabeza muy bien amueblada. Tanto que si lo dejase todo no dilapidaría su fortuna sino que "me iría a Euskadi a un pueblo pequeño y montaría un negocio tranquilo, como una panadería". ¿Veremos a algún día a Ibai Llanos en un horno de pan? A la espera de ver qué le depara el futuro, de momento, seguiremos disfrutando de sus directos en Twitch.