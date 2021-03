Ibai Llanos y el lío con su "novia" Ester Exposito

¿Tuvo o no tuvo Ibai Llanos una relación con Ester Exposito ? Esta es la verdadera historia de su no romance .

Sin duda es una de las actrices más atractivas del panorama actual. Ester Exposito, que triunfa con 'Élite' en todo el mundo, se sorprendió un día cualquiera cuando Ibai Llanos de repente afirmó en un directo en Twitch que mantenía una relación sentimental con ella.

El streamer se encontraba disputando una partido del popular Among Us con Kun Agüero cuando a Ibai Llanos se le ocurrió hacer una divertida broma. El futbolista le preguntó por su novia, asegurando que no la conocía y este respondió: "Sí la conoces, ¿no viste en Instagram a Ester? ¿No viste a Ester Expósito conmigo?".

Sin darse cuenta, había desatado un rumor que se extendería como la pólvora y que muchos creyeron cierto, tanto que hasta Google incluyó la broma como información en sus búsquedas e Ibai se vio obligado a denunciarlo y aclararlo en sus redes sociales.

"Según Ibai Llanos, Ester Expósito es su novia" una afirmación que inspiró el buen humor de Ibai Llanos que afirmó: "Pero qué es esto. Más le gustaría a Ester, parad de mentir, por favor" y las redes explotaron en comentario de lo más ingeniosos.

Por su parte, Ester Expósito no se ha pronunciado sobre el asunto ni ha seguido la broma del streamer con Kun Agüero. No sabemos si le sentó bien o mal que se usara su nombre ni si han comentado el asunto de forma privada pero lo que sí nos gustaría es verles jugando juntos una partida de Among Us.

¿QUIÉN ES LA VERDADERA NOVIA DE IBAI LLANOS?

Actualmente no se conoce si Ibai Llanos mantiene una relación con alguien. En 2018 confesó en Twitter que tenía novia desde hacía tres años, pero no ha vuelto a hablar del tema. Quizá le desvele algo sobre su vida sentimental a Jordi Évole en su programa 'Lo de Évole'.

SEGURO QUE TE INTERESA:

👉 ¿Quién es Ibai Llanos y cuánto dinero gana?

👉 ¿Cuánto dinero gana de TheGrefg en Twitch y Youtube?