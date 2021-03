Quién es Ibai Llanos, cómo empezó el fenómeno y cuánto dinero gana

Tiene solo 25 años, casi 26 porque sopla las velas el 26 de marzo, y ya se he convertido en todo un referente para una generación. Ibai Llanos, nacido en Bilbao, es uno de los youtubers más seguidos de España y no es de extrañar que Jordi Évole se haya fijado en él —y en su negocio millonario— para protagonizar uno de sus programas.

Lo de Évole, que se emite este domingo a las 21:25 horas, pretende adentrarse en la vida de Ibai Llanos: su forma de trabajar, su casa, su familia y sus problemas de salud mental. "Empecé a ir al psicólogo porque tuve un hecho personal en julio que me dejó en la más absoluta de las mierdas y me arrepiento de no haber ido antes", le contó el pasado noviembre a uno de sus seguidores.

A pesar de su enorme éxito, se sabe muy poco del influencer que comenzó su andadura en 2014 cuando solo tenía 19 años y que, en poco más de seis años, ha conseguido construir un negocio millonario.

Su gran hito es el de haber pasado de simple caster a showman. En 2014 fue elegido para la Liga de Videojuegos Profesional y ahí comenzó su éxito con partidas de rango bronce en League of Legends. Su fama fue creciendo cada vez más gracias a su capacidad camaleónica para comentar las partidas de cualquier tipo de contenido en streaming.

Los eSports fueron solo el comienzo, Ibai Llanos demostró desde el principio en sus redes sociales que lo que no le falta es ingenio. Sus comentarios y ocurrencias le ayudaron a ir ganando peso en Twitter e Instagram. Ibai engancha al público y su papel de showman lo llevó a presentar en U-Beat4 el late night Hoy no se sale, que acabó convirtiéndose en el preludio de algo más grande.

Charlando tranquilamente con…

Producir un programa de entrevistas no es nada nuevo. Lo que sí es novedoso y llamativo es alguien de 25 años lo tenga y consiga que personajes tan populares como el futbolista Gerard Piqué (que no suele conceder entrevistas) atienda a sus preguntas y haga declaraciones relevantes sobre, por ejemplo, la gestión de Josep María Bartomeu en el F.C. Barcelona.

"Hubo momentos puntuales en los que quizás se necesitaba un poco más de liderazgo y dar la cara. Tienes que tener dotes para liderar un club como el Barça, que factura mil kilos. Es un transatlántico", confesó con toda naturalidad Gerard Piqué a Ibai Llanos, unas palabras que probablemente jamás hubiera dicho a un periodista deportivo. Precisamente, otro blaugrana —Leo Messi— fue también protagonista de Lo de Évole, lo que sirvió al equipo del programa para la promoción de la entrevista de Ibai.

Gerard Piqué no ha sido el único que ha sucumbido a las capacidades comunicativas de Ibai. Nada más fichar por Los Angeles Lakers Marc Gasol decidió hablar con él sobre su nueva etapa profesional en la NBA, mientras que C.Tangana anunció durante su stream la llegada de un nuevo trabajo musical.

Ibailand, su nuevo proyecto

Consciente de que todo lo que toca lo convierte en oro Ibai Llanos tiene un nuevo proyecto entre manos: Ibailand. Una especie de Gran Hermano en el que ocho creadores de contenido online convivirán en una mansión de lujo, que el streamer ha alquilado y que es famosa por haber sido la casa de Samuel Eto'o durante el tiempo que jugó en el F.C. Barcelona. Allí realizarán todo tipo de vídeos y directos centrados en el mundo de los videojuegos, pero también otros contenidos ajenos a ellos. Se les verá practicando deporte, como pádel, y otro tipo de actividades.

Barbe, Reven, Ander y Werlyb son algunos de los integrantes del proyecto Ibailand, a la espera de que sean confirmados el resto de streamers.

Su faceta más solidaria

Consciente de su gran popularidad, Ibai Llanos he emprendido numerosas acciones solidarias. Algunas de las más populares han sido La Liga Santander Challenge, que logró recaudar 180.000 euros; Ibaivisión, un concurso parecido a Eurovisión en el que se enfrentaban artistas de diferentes comunidades autónomas en España, o Ibainéfico, con el que alcanzó la cifra de 100.000 euros que donó a Save The Children.

Ibai Llanos vs El Rubius y el lío de Hacienda

Toda su actividad en internet genera mucho dinero, como se puede ver en las cifras alcanzadas por sus acciones benéficas. Ese dinero es el motivo por el que Ibai Llanos ha estado de actualidad en las últimas semanas—y por el que muchos que no habían oído hablar de él han empezado a conocerlo. ¿Qué opina el vasco de los impuestos en España y la fuga de youtubers españoles a Andorra?

Hace unas semanas El Rubius confesaba que se iba a instalar en Andorra para pagar menos impuestos de los que tributa en España por su nivel de ingresos. Sus declaraciones abrieron un debate en todo el país sobre si era ético o no que los jóvenes empresarios con más ingresos buscaran fuera de nuestras fronteras impuestos más bajos.

Llanos fue especialmente crítico con su compañero de profesión. "A mí me la pela lo que me quiten, sigo viviendo de puta madre", aseguró Ibai, para luego añadir: "Por mí como si me quitan la mitad".

Defiende que deberían bajar los impuestos a las rentas más bajas, no a las más altas. Para ello, puso como ejemplo a su madre o a su abuela, que cuentan con salarios más modestos y alejados de las cifras millonarias que mueve él.

"Y más que les deberían de quitar y menos a los que ganan 2.000 euros, 1.500 o menos. Que me quiten el 50%, es lo normal", defendió el vasco. Creadores de contenidos como él o Alexelcapo defienden que pagar impuestos ayuda a mejorar el país y a los más necesitados. Tributar en tu país de origen implica invertir en servicios públicos y en el bienestar de los ciudadanos, algo que les parece responsable.

¿Cuánto gana Ibai Llanos?

Ibai Llanos acumula millones y nos referimos a sus seguidores, aunque seguramente también tenga muchos ceros en su cuenta corriente. En Twitter e Instagram cuenta con 3,7 millones de seguidores (en cada una). Más acumula en YouTube, 5,3 millones de followers, los mismos que en Twitch donde además cuenta con casi 29.000 suscriptores que pagan mensualmente por ver su contenido exclusivo. Esta plataforma entrega a los dueños del canal un porcentaje del total de suscripciones que aglutinan, entre el 50 y el 70%, en función de la popularidad del streamer.

Contando que todas las suscripciones de Ibai sean de primer nivel —5 dólares al mes— y que Twitch le otorgue el porcentaje más bajo —aunque la popularidad de Ibai nos lleva a pensar que estará en el más elevado, 70%— obtendría unos beneficios de casi 900.000 euros anuales. A esto habría que sumarle lo que pueda ingresar por publicidad más el resto de sus proyectos en Internet. ¡No es de extrañar que se pueda permitir la casa de Eto'o!

