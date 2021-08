James Rhodes estalla por un titular machista sobre su boda con Micaela Breque: "Estamos en 2021"

Hace unos años, el músico James Rhodes anunció que se había enamorado de España y, desde entonces, el pianista no ha dejado de triunfar en nuestros corazones. Eso sí, el suyo está ahora más lleno que nunca después de contraer matrimonio con la que desde 2017 era su novia, la actriz argentina Micaela Breque. Sin embargo, la celebración no ha estado exenta de polémica...

Una íntima boda

La pareja, según anunció el propio Rhodes a través de sus redes sociales, se casó este pasado sábado en una íntima ceremonia a la que solo asistieron cuatro testigos y un juez. "Tuvimos que posponer nuestra boda hasta el próximo año debido a COVID. Pero no podía soportar esperar a casarme", explicaba en sus redes sociales el músico, acompañando el anuncio con una imagen junto a su nueva esposa.

"Unida a ti, amor mío, a nuestra aventura. Hoy no es el fin de nada, sino el comienzo de todo. Tras posponer la boda al año que viene por circunstancias que tienen que ver con los tiempos en los que vivimos… hoy celebramos nuestro matrimonio, porque simplemente no podíamos esperar. El año que viene será LA fiesta", escribía Breque en Instagram, aclarando que habría una celebración aún mayor.

Ambos han compartido durante estas últimas horas multitud de imágenes de su boda, en las que aparecen ambos acicalados con sus mejores galas y en las que se respira mucho amor. "Estoy enamorada hasta el infinito de mi marido", confesaba la joven argentina.

Su historia de amor

Micaela es una conocida actriz y modelo argentina, que cambió de tierras por amor y se mudó a Madrid cuando conoció al músico argentino Andrés Calamaro. Sin embargo, tras siete años, la pareja rompió su relación a comienzos de 2017, aunque Breque se quedó a vivir en España.

Unos meses después, la actriz conoció a James Rhodes a través de Instagram. De hecho, según cuenta, todo surgió a raíz del libro del músico, Instrumental. "Yo leí su libro y quedé muy conmovida, como tantos. Así que le puse un comentario en Instagram sin ningún interés. Solo para agradecerle la valentía por contar eso. Me pareció heroico. Me contestó y con el tiempo fuimos hablando más y un día fue a Madrid a un concierto, y así empezamos".

Poco después, el músico londinense cambió la capital británica por Madrid para estar más cerca de su novia y así se fraguó su historia de amor hasta hoy.

Polémica por un titular machista sobre la boda de Rhodes y Breque

Sin embargo, ni el enlace de la pareja se ha librado de una pequeña polémica. Y es que, a pesar de la intimidad de la boda, algunos medios argentinos se han hecho eco del matrimonio entre James Rhodes y Micaela Breque y lo así lo han compartido, con algunos titulares que no han sentado muy bien al músico.

Así, a través de su cuenta de Instagram, Rhodes denunciaba que algunos medios calificaran a su nueva esposa de "ex novia de...". "Mica Breque, ex de Andrés Calamaro, se casó con reconocido pianista británico", se podía leer en uno de estos titulares que el músico ha querido compartir.

"Me pregunto si la prensa argentina alguna vez mencionará a Mica como un ser humano por derecho propio con su propia identidad y no como una extensión de un hombre. Para que conste, su nombre completo es Micaela Breque. Y no Micaela Breque la ex/la novia de… Estamos en 2021, chabón", expresaba el cantante en sus redes, visiblemente enfadado.

A su denuncia se han sumado muchos apoyos, entre ellos el de caras conocidas como la periodista Sara Carbonero –víctima de muchos de estos titulares durante su matrimonio con Iker Casillas– o los actores Álvaro Morte y Javier Cámara, que han aplaudido la reivindicación del artista.