Jennifer López y Jimmy Fallon publicarán un libro juntos

Jennifer López y Jimmy Fallon forman equipo para llevar adelante un proyecto que nadie pedía ni se imaginaba: ¡un libro infantil! La propuesta literaria se titula Con Pollo: A Bilingual Playtime Adventure. La buena relación que mantienen los dos famosos no es nueva y así lo demuestra la cantante cada vez que visita el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show Starring.

El libro estará ilustrado por Andrea Campos y saldrá a la venta el 11 de octubre de este año. Publica Feiwel & Friends de Macmillan Children's Publishing Group.

La estrella musical y el presentador estadounidense anunciaron la exclusiva con PEOPLE. "Estoy tan emocionada de lanzar mi primer libro para niños y es aún más especial colaborar con Jimmy", dijo Jennifer, mientras que Fallon añadió que "como ambos somos padres, pensamos que un libro para niños encajaría perfecto".

Jennifer López ya escribió su autobiografía True Love, que fue todo un éxito de ventas, pero este será su primer libro infantil.

Por otra parte, Jimmy Fallon ya tiene publicados varios libros en este sector. El presentador lanzó los libros para niños Your Baby's First Words Will Be Dada, Everything Is Mama, entre otros. Hay que decir que todos ellos han encabezado los listados de los más vendidos.