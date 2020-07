Kim Kardashian llora angustiada al reencontrarse Kanye West tras sus polémicas declaraciones

Los últimos días han pasado factura al matrimonio West Kardashian. Primero fueron las polémicas declaraciones de Kanye en la que aseguró que "casi mata"a su hija, en referencia a que Kim Kardashian consideró abortar en su primer embarazo. Luego aseguró en redes sociales que llevaba dos años tratando de divorciarse de ella e incluso aseguró que ella y su madre querían "encerrarlo".

Fue su mujer la que salió al paso de todas estas declaraciones y pidió "comprensión y empatía" para el rapero, que tiene diagnosticado desde 2016 un trastorno bipolar. Luego fue él mismo quien pidió disculpas públicas a su mujer. "Sé que te he hecho daño", decía, un perdón que muchos piensan que viene aconsejado por Justin Bieber, que visitó a West en su rancho de Wyoming durante sus días de retiro tras esta crisis pública.

Los tabloides aseguraban que el rapero no cogía el teléfono a su esposa y que no quería hablar con ella, y últimas imágenes del matrimonio no hacen otra cosa que confirmar que las cosas que no marchan bien entre ellos.

Los paparazzi han captado a la pareja discutiendo en un coche estacionado en el aparcamiento de uno de los conocidos restaurantes Wendy's, un lugar que dista mucho de las comodidades que tiene rancho del rapero, valorado en 14 millones de dólares.