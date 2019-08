John Travolta confunde a una Drag Queen con Taylor Swift

Taylor Swift ha sido una de las grandes protagonistas de la última edición de los MTV VMAs. La artista se llevó tres de los 12 galardones a los que estaba nominada, entre ellos el más importante, el de Mejor Vídeo por su 'You Need To Calm Down'.

Precisamente en este vídeo Taylor lanza un poderoso mensaje a favor del colectivo LGBTI, motivo por el cual aparecen un grupo de Drag Queens caracterizadas como grandes estrellas del mundo de la música. Entre ellas se encuentra Jade Jolie, que guarda un gran parecido con Taylor Swift y que también apareció junto a la artista en su actuación durante la gala.

Por este motivo estaba sobre el escenario cuando John Travolta iba a hacerle entrega de uno de los premios a la cantante... Y tuvo un pequeño desliz. Aunque intentó disimularlo rápidamente, el actor se acercó a Jade para hacerle entrega del galardón confundiéndola con Taylor Swift, mientras esta se encontraba en otro lado del escenario abrazando a otras invitadas.

El breve momento se ha vuelto viral y el vídeo circula rodeado de memes por las redes sociales.