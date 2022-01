Jordi Cruz habla del paso de Verónica Forqué por MasterChef: "No puedes hacerle un test mental cuando ves que está bien"

Ha pasado poco más de un mes del fallecimiento de una de las actrices españolas más importantes de las últimas décadas.

El suicidio de Verónica Forqué dejó conmocionados tanto a sus familiares y amigos como a los fieles de los programas de televisión y la crónica social, que habían visto cómo la actriz dejaba al descubierto su faceta más histriónica y exacerbada en MasterChef.

La presión del reality y las críticas posteriores

Mucho se especuló sobre si el talent show culinario había tenido algo que ver en el empeoramiento de la salud mental de la actriz, que padecía una severa depresión hacía años. La presión del reality podría haber sido, según algunos, la mecha que prendió la llama.

Numerosos amigos y compañeros de profesión tildaron su muerte de "accidente laboral", ya que las críticas por su actitud habrían minado la "sensibilidad" de la actriz, lo que para muchos era su "herramienta de trabajo". Yolanda Ramos o Pablo Carbonell fueron algunos de los que se pronunciaron en este sentido.

"Cuando las cámaras no grababan estaba normal, contenta"

Ahora es el cocinero Jordi Cruz, jurado del programa, el que aclara a Vanitatis su visión de lo ocurrido. Para él, la actriz era toda una profesional al servicio de un programa de entretenimiento.

"Cuando estuvo con nosotros, estuvo muy feliz y muy bien. Hombre, ves que bueno… Yo sabía que se había separado y estaba pues más tristona y que el covid nos ha jorobado a todos de un modo u otro… Y a partir de ahí vi una muy buena profesional, que entendió que 'MasterChef' era así, que en algún momento se ponía un poquito más loquita, más caótica, cuando las cámaras no grababan estaba normal, contenta, un poquito más tranquila", cuenta en una entrevista con Noelia Zazo.

Tres meses después de que se terminasen las grabaciones y con el programa ya emitido, Jordi Cruz recuerda cómo recibió la noticia de su fallecimiento. "Me acuerdo cuando me llamó Pepe y me lo dijo, y nos quedamos todos helados porque nos llevábamos muy bien y fue muy triste, y ya después las tonterías que se han dicho son para alucinar", explica.

Los concursantes no pasan ningún test psicológico

Preguntado sobre si considera que la exigencia del programa agravó el desequilibrio de la salud mental de Verónica, Jordi aclara que los concursantes no pasan ningún test psicológico antes de entrar a las cocinas.

"Nosotros sabemos que a una profesional que lleva tantos años tú no puedes hacerle un estudio o un test mental cuando la ves que está bien, que está perfecta… ¿Que en los exteriores se le iba la pinza? Sí, porque son muy locos los exteriores, son divertidos…", dijo.

Abandonó el programa por las secuelas del covid

El cocinero asegura que tanto el equipo del programa como los protagonistas vivieron las grabaciones de una manera muy diferente a cómo las ha entendido el espectador.

Cruz no se explica en qué momento surgieron los comentarios sobre que el abandono de Forqué del programa estaba motivado por sus problemas de salud mental, cuando en realidad fue porque se había contagiado de covid y todavía se encontraba debido

"Me sorprende mucho que se dijera que dejó de grabar porque estaba mal. No, dejó de grabar porque tenía covid y yo le dije a la dirección que lo dijeran, pero eso atenta a su intimidad y no se puede decir, es algo de ella", cuenta.

En una entrevista para El Món a Rac 1, Juanma Castaño, uno de los ganadores de la edición, explicó que Verónica dijo que "no podía más" porque acababa de pasar el coronavirus, y no por la supuesta presión de las grabaciones. El ganador añadía que la actriz se contagió durante la grabación de exteriores en Tenerife, y que ella les contagió a Miki y a él. Por ese motivo, se tuvieron que detener las grabaciones durante dos semanas.