José Ortega Cano se pronuncia sobre su ingreso en el hospital: "No ha sido una obstrucción intestinal"

El pasado jueves 13 de enero José Ortega Cano ingresó de urgencia en el hospital a causa de unos fuertes dolores intestinales. Tal como recogió en su momento la revista Semana, todo indicaba a que el extorero había sufrido una obstrucción intestinal de la que fue tratado de urgencia y de la que se estaba recuperando.

Durante su permanencia en el hospital, su hija Gloria Camila lanzó un mensaje tranquilizador a través de su cuenta de Instagram: "Está bien, está estable y controlado. Poco a poco va mejorando y ya pronto le tendremos por casa".

Tras recibir el alta, ni él ni su familia quiso pronunciarse al respecto. Su pareja, Ana María Aldón, se limitó a agradecer todo el apoyo recibido sin dar ninguna información sobre la salud de su marido.

Ahora, por primera vez José ha hablado ante las cámaras donde ha matizado qué le ocurrió exactamente. "No ha sido una obstrucción intestinal, eso se preveía al principio. Ha sido un malestar de creo que fue un medicamento que me tomé y me sentó mal", ha revelado ante la prensa que lo esperaba en la calle.