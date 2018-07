Justin Bieber, Ariana Grande, Kendall Jenner y sus amigos versionando 'I really like you' de Carly Rae Jepsen

La relación entre Carly Rae Jepsen y Justin Bieber siempre ha sido muy estrecha. Además de acompañarle durante su gira, el joven canadiense ya interpretó junto a su grupo de amigos su primer éxito mundial Call me maybe y ahora ha vuelto a contar con la presencia de Ariana Grande y Kendall Jenner para crear un vídeo viral con I really like you como banda sonora.

Ariana Grande, Justin Bieber y Kendall Jenner versionando 'I really like you' de Carly Rae Jepsen / Youtube

Carly Rae Jepsen ha vuelto a contar con el apoyo de Justin Bieber, esta vez con I really like you, su nuevo éxito. Si el cantante canadiense ya utilizó su primer éxito Call me maybe para lanzar a Carly Rae Jepsen a la fama en 2012, esta vez ha aprovechado su nuevo single I really like you para hacer un lip-sync battle, la última modalidad de playblack, con sus amigos.

Justin Bieber ha decidido contar con la colaboración de Ariana Grande y Frankie Grande, Kendall Jenner, su padre Jeremy y amigos como Ryan Butler, Alfredo Flores, Bryshere Gray, Rixton, la cantante CL, Lance Bass (integrante de N'Sync), David Foster, la estrella de las redes sociales Matthew Espinosa, la participante de The Voice Kimberly Nichole y el diseñador Jeremy Scott.

Lo curioso del tema viene cuando en un momento del vídeo Justin Bieber vocaliza las palabras "I’m pregnant" a Kendall, lo que resulta bastante hilarante, alimentando los rumores de su relación. ¿Y qué decir de la canción escogida? ¿Bieber really likes Kendall? Mira, mira...