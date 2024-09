Laura Escanes se enfada con Álvaro de Luna: "Él dice una cosa y hace otra"

Laura Escanes ha estallado contra su exnovio Álvaro de Luna. En declaraciones con los medios, el cantante confirmó que la influencer había asistido como público a su concierto en Galicia.

"Algo se sabe, claro que se sabe. Bueno... Pues me alegro de que haya estado y espero que lo haya disfrutado y pasado bien", dijo. Escanes no tardó en responder al vídeo y negó que hubiera ido al espectáculo: "Pero si no fui, ¿qué dice?", escribió en un comentario.

Poco después, la influencer aclaró en Suave Fest que sí había estado en el mismo recinto que él, pero para ver a La Oreja de Van Gogh. "No sé de dónde ha salido, pero no. Él sabía perfectamente que yo no estaba allí", añadió Laura Escanes. "No me sorprende nada ya... Él dice una cosa y hace otra", dice.

"Si él quiere contar otra realidad que la cuente. A mí me da igual, se me hace muy pesado ya [...]. Estoy hasta los huevos. Cuando pasan estas cosas, pasas por muchísimas etapas y hay una etapa evidentemente más de duelo, más de tristeza, otra de rabia...", ha añadido en declaraciones a Europa Press, asegurando que está soltera y que está cansada de las mentiras de Álvaro de Luna.

La relación entre Laura Escanes y Álvaro de Luna

La historia de amor entre la influencer Laura Escanes y el cantante Álvaro de Luna empezó al final del verano de 2022 y se prolongó durante algo más de un año. Se conocieron en un evento musical en Tenerife en el que se produjo el flechazo. Laura Escanes acababa de formalizar su divorcio con el presentador Risto Mejide, padre de su hija Roma.

Varios meses después, la pareja protagonizó el momento más bonito de su historia de amor. Fue en Valencia durante un concierto del cantante. Álvaro de Luna, que en marzo de 2023 le dedicó a Laura Escanes la canción Todo contigo, invitó a la influencer a subirse al escenario para cantarle mirándole a los ojos este tema, cuyo título lleva tatuado en su mano derecha.

"Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco). No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que sí sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato", dijo el cantante.

Pero no duró para siempre, y en octubre de 2023 se confirmó que Laura Escanes y Álvaro de Luna habían roto. Ella se dedicó a compartir mensajes poniendo en valor la relación y al cantante: "Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo".